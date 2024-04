Velika novost v proizvodnji Elan

Begunjski Elan zaradi nadaljnjega razvoja načrtuje širitev proizvodnje in ureditev novega parkirišča za zaposlene. Svoje načrte so predstavniki podjetja v sredo predstavili na srečanju krajanov, ki so izrazili pomisleke o vzpostavitvi parkirišča na drugi strani ceste.

Kot je povedal podpredsednik skupine Elan Leon Korošec, je v načrtu povečanje obstoječe dvorane za divizijo kompozitov, zato je treba drugače organizirati parkirišča. Dodatna parkirišča pa bi bila potrebna tudi, če širitve ne bi bilo, saj se s pomanjkanjem parkirnih mest spopadajo že dolgo. "Smo uspešni, želimo optimizirati svojo proizvodnjo in želimo biti dober delodajalec," je izpostavil Korošec.

Direktorica Elanove divizije kompozitov Polona Zrimec je pojasnila, da Elan na tem mestu deluje že od leta 1945. V vseh teh skoraj 80 letih je zamenjal več lastnikov, ki so z njim imeli različne načrte. Z novimi lastniki Elan raste, veliko se vlaga v proizvodnjo in trajnost, primanjkuje pa mu prostora. Tako Elan v zadnjih letih najema skladiščne prostore in druge kapacitete na Zgoši, Jesenicah in v Kranju. "Prostorska stiska je velika," je izpostavila.

"Elan raste"

Pojasnila je, da so produkt prihodnosti vetrne elektrarne. Ob razvoju tehnologije mora tudi Elan kupcem zagotavljati večje in bolj zmogljive kose, za kar pa mu v obstoječih proizvodnih prostorih zmanjkuje prostora. "Če želimo, da Elan ne obstane, moramo investirati, se širiti in nadgraditi svoje produkte, drugače ne gre," je poudarila Zrimec.

"Elan raste in prav je, da proizvodnjo in delovna mesta ohranimo v Begunjah," je poudarila Zrimec in opozorila, da so lastniki že imeli tendenco Elan preseliti. "Vendar smo uspeli vse ohraniti tukaj," je dejala. "Mislim, da je res prišel čas, da naredimo korak naprej in da omogočimo Elanu, da se razvija naprej," je izpostavila.

Elan želi parkirišče za zaposlene prestaviti na drugo stran ceste, kjer so trenutno njive in travniki, saj druge možnosti širitve nima, podjetje namreč izven tovarniške ograje obdajajo kmetijska zemljišča in naselje. Ali bo Elan lahko svojo namero ureditve parkirišča uresničil, pa bo odvisno od tega, če bodo lastniki zemljišč pripravljeni zemljo prodati podjetju.

Radovljiški župan Ciril Globočnik je na pomisleke krajanov, da gre tudi na območju načrtovanega parkirišča za kmetijska zemljišča, odgovoril, da so po veljavnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu to zazidljiva zemljišča, ki pa se trenutno uporabljajo v kmetijske namene. Novo parkirišče pa bi lahko ob koncih tedna koristilo tudi obiskovalcem in turistom.

Soočajo se s pomanjkanjem delovne sile

Parkirnih mest Elanu po Koroščevih besedah primanjkuje že 40 let, zaposlenih pa je vse več. Tudi v Elanu se sicer tako kot v številnih drugih podjetjih soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Letos bodo zato predvidoma zaposlili med 25 in 30 Filipincev. Korošec je prepričan, da to v lokalnem okolju ne bo povzročalo nobenih težav. Kot je poudaril, so filipinski delavci skrbni in marljivi ter se dobro vključijo v lokalno skupnost.

Krajani pomislekov glede tuje delovne sile nimajo, drugače pa je glede parkirišča. Nekateri krajani so ocenili, da bi parkirišče vplival na izgled kraja in uničilo zelene površine. Srečanje s predstavniki Elana pa so krajani izkoristili tudi za to, da so izrazili svoje skrbi glede izpustov Elana v okolje in neurejenosti kompleksa.

Korošec je glede tega povedal, da se eno obdobje v Elan res ni veliko vlagalo. "V zadnjem času, odkar imamo nove lastnike, pa se v podjetje vlaga bistveno več, tako v infrastrukturo kot v trajnostne rešitve," je dejal in dodal, da se na ta način sanira in optimizira tudi Elanov kompleks.

"Sedanji lastniki so res dobri lastniki. Vse, kar Elan zasluži, se vrača nazaj v povečanje posla in novo tehnologijo," je zagotovila tudi Zrimec. Predlagala je, da bi krajani obiskali Elan, kjer bi jim pokazali, kakšne materiale in tehnike uporabljajo, da krajanom ne bi bilo treba skrbeti zaradi izpustov. Omogočili bi jim tudi dostop do rezultatov monitoringa, ki ga podjetje redno izvaja.