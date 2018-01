Odločitev o bojkotu bo padla tik pred sredino tekmo

Tekma z Nemčijo še vedno buri duhove

Na Rokometni zvezi Slovenije se še niso odločili, ali bodo zaradi dogodkov s ponedeljkove tekme evropskega prvenstva na Hrvaškem proti Nemčiji (25:25) bojkotirali nadaljevanje tekmovanja. Javili so se tudi pri sodniški komisiji RZS in dejali, da sta litovska sodnika oškodovala Slovenijo. Ta bo lahko na sredini tekmi proti Črni gori, če jo bo sploh odigrala, računala tudi na izključenega Blaža Blagotinška.

"Odločitev bo padla jutri popoldne, ko se bo načeloma sestalo predsedstvo RZS," nam je v telefonskem sporočilu na vprašanje, ali je je predsedstvo RZS, ki je danes popoldne razpravljalo o tem, že izdalo odločitev o morebitnem bojkotu, odgovoril predstavnik za odnose z javnostmi RZS Anže Blažič.

Pozneje so z RZS poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da bo v Zagrebu jutri ob 15. uri potekala zaprta seja predsedstva RZS, na kateri bodo podali odločitev in jo uro pozneje javnosti predstavili na novinarski konferenci. To pomeni, da bodo Slovenci odločitev sporočili tik pred začetkom tekme zadnjega kroga skupine B proti Črni gori, ki se začne ob 20.30.

Na tej tekmi bodo lahko slovenski rokometaši, ki za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje potrebujejo le še točko, računali tudi na ob koncu tekme proti Nemčiji izključenega Blaža Blagotinška. Z RZS so namreč sporočili, da disciplinska komisija EHF zoper Blagotinška zaradi rdečega kartona ni sprožila nobenega postopka, tako da bo lahko zaigral na sredini tekmi.

Po dogajanju v Zagrebu, ki je v Sloveniji poskrbelo za precej vroče krvi, so se oglasili tudi pri sodniški komisiji RZS in dejali, da je bila Slovenija na tekmi proti Nemčiji oškodovana. Njihovo obvestilo za javnost objavljamo v celoti:

Sodniška komisija RZS: Bili smo oškodovani

Litovska sodnika sta oškodovala Slovenijo, so prepričani pri sodniški komisiji RZS. Foto: Reuters Spoštovani,



zaradi velikega interesa javnosti za pojasnitev rokometnih pravil, ki zadevajo dogodek iz tekme Slovenija – Nemčija, vam posredujemo sledečo izjavo: po mnenju Komisije za sojenje RZS in na podlagi javno dostopnih videoposnetkov sta sodnika sprejela napačno odločitev, ker je bil met izveden, čas tekme se ni iztekel pred izvedbo meta in stika med igralcema Slovenije in Nemčijo ni bilo.



Mogoče odločitve:

1. Je bila odločitev sodnikov napačna, v kolikor predpostavimo, da se čas tekme ni iztekel, preden je izvajalec met izvedel (žoga je zapustila roko izvajalca pred iztekom časa) in da stika med igralcema/i ni bilo;



2. Je bila odločitev sodnikov pravilna, v kolikor predpostavimo, da:

a) je stik med igralcem/i ob izvajanju meta bil; ALI

b) se je čas tekme iztekel v trenutku, ko žoga še ni zapustila roke izvajalca, in tako met velja kot neizveden zaradi oviranja obrambnega igralca.



Utemeljitev:

V nadaljevanju so predstavljeni kriteriji/elementi, ki jih je treba upoštevati pri presoji omenjenega dogodka - izvajanje začetnega meta v zadnjih sekundah tekme Slovenija – Nemčija. Zaradi lažjega razumevanja je igralec Slovenije predstavljen kot "obrambni igralec", igralec Nemčije pa kot "izvajalec":



- čas tekme (ali se je iztekel, preden je žoga zapustila roko izvajalca ali ne),

- stik obrambnega igralca in izvajalca pri izvajanju meta oziroma dotik žoge igralca Slovenije, preden je žoga zapustila roko izvajalca (podlaga za presojo, ali je bil začetni met preprečen ali ne),

- izvedba meta (pravilna da ali ne).



Navodila za interpretacijo Pravil rokometne igre (8:10c) "neupoštevanje razdalje" v zadnjih 30 sekundah tekme velevajo, da se diskvalifikacija (rdeči karton) in posledično sedemmetrovka dosodi samo v primeru, če met ni izveden oziroma je onemogočen. V primeru na tekmi med Slovenijo in Nemčijo je izvajalec met izvedel, ker je žoga zapustila roko, preden se je čas iztekel. V tem primeru se prekršek obravnava kot "neupoštevanje razdalje treh metrov" in kaznuje kot progresivna kazen oziroma z direktno izključitvijo za dve minuti in prostim metom za oškodovano ekipo (nova pravila (klik) stran 85, odstavek 2).



Lep rokometni pozdrav

Komisija za sojenje RZS

Kaj se je včeraj in danes sploh dogajalo?

Slovenski rokometaši so na torkovi tekmi tik pred koncem tekme dosegli gol za vodstvo s 25:24 in zdelo se je, da je skalp evropskih prvakov Nemcev tu. Sirena je malo za tem, medtem ko so Nemci krenili s sredine igrišča, označila konec tekme in Slovenci so začeli proslavljati zmago.

Blaž Blagotinšek bo na tekmi proti Črni gori lahko igral. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Toda potem sta si litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika po protestu nemške klopi nekaj minut ogledovala videoposnetek zadnje akcije in poskrbela za odločitev, ki zdaj slovensko in tudi širšo evropsko javnost dviguje na noge. Uveljavila sta novo rokometno pravilo in Blagotinšku zaradi tega, ker naj bi oviral izvajanje sredine igrišča, pokazala rdeč karton, Nemcem pa prisodila sedemmetrovko, ki so jo unovčili in poskrbeli za remi s 25:25.

Vse o dogajanju po tekmi med Slovenijo in Nemčijo:

Slovenski selektor Veselin Vujović, ki je bil jezen že po prvi tekmi proti Makedoniji, to so Slovenci izgubili, je bil po novem domnevno spornem sojenju besen kot ris, podobno velja tudi za slovenske rokometaše in vso slovensko rokometno javnost. Pri RZS so se zaradi sojenja pritožili na EHF in bili zavrnjeni, a takoj napovedali novo, še bolj obširno pritožbo.

Selektor Slovenije Veselin Vujović je po koncu tekme proti Nemčiji izgubil živce. Foto: Reuters

Na današnji novinarski konferenci RZS so tako napovedali tudi morebiten skrajen ukrep, protestni odhod z evropskega prvenstva, h kateremu rokometaše poziva tudi velik del slovenske športne javnosti. Pri RZS razmišljajo tudi o civilni tožbi proti EHF in pritožbi na športno razsodišče v Lozani (CAS), če bo to potrebno.

