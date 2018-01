Rokometna zveza bo morala imeti zelo dobre argumente

Ponedeljkova tekma med Slovenijo in Nemčijo je v športnih krogih dvignila veliko prahu. V torek je olje na ogenj prilila še Rokometna zveza Slovenije (RZS), ki ne izključuje možnosti, da bo protestno zapustila evropsko prvenstvo. Iz slovenskega tabora so sporočili, da bodo šli tokrat do konca.

Prva pritožba Slovenske rokometne zveze, je bila s strani Evropske rokometne zveze (EHF) zavrnjena, a v našem taboru napovedujejo že novo pritožbo, ki jo morajo oddati do 20. ure zvečer. Generalni sekretar RZS Goran Cvijić je napovedal boj do konca. "Gremo do konca. Razmišljamo o civilni tožbi proti EHF in pritožbi na Športno razsodišče (Cas) v Lozani, če bo to potrebno. V nobenem primeru pa se ne bomo sprijaznili z zavrnitvijo EHF," je napovedal.

"Bolje bi bilo, da bi te odločitve sprejemala zunanje komisije"

Za mnenje smo prosili odvetnika Blaža Bolcarja, ki je specializiran za področje športnega prava. Kot nam je uvodoma povedal, pravilnikov pri rokometu ne pozna do potankosti in je s konkretnim primerom seznanjen le iz medijev, vendar v tem primeru ne vidi možnosti uspešne civilne tožbe. Meni, da civilno pravo na tak težko posega v šport, saj imajo znotraj športne družine svoje (arbitražne) institucije, ki odločajo.

Blaž Bolcar je sodeloval že z mnogimi slovenskimi športniki, med drugim še vedno sodeluje z Ilko Štuhec. Foto: Sportida

"Tukaj gre namreč za kršitev pravil tekmovanja, ki se sankcionirajo znotraj športa. Materialne kršitve sojenja je izjemno težko odpraviti, če ni prepričljivih dokazov o nepoštenem sojenju. Mislim, da v tem primeru civilna tožba ni mogoča oz. bi bil uspeh zelo vprašljiv. Predstavljajte si, da bi vedno civilno tožili sodnike v primerih, ko grešijo. Žal je pri večini športnih organizacij tako, da se pritožbe vlagajo pred organi teh organizacij. Pri tem se poraja vprašanje o neodvisnosti takšnih komisij, ki to obravnavajo. Ne pravim, da so v konkretnem primeru odločitve sprejeli nujno arbitrarno, ampak bolje bi bilo, da bi te odločitve sprejemala neodvisne, zunanje komisije/arbitraže. Temno luč namreč na rokomet in evrospko rokometno zvezo meče dejstvo, da praktično nihče ni pričakoval uspešne rešitve pritožbe."

Bolcar je prepričan, da se CAS ne bo spuščal v odločitve sodnikov. Foto: Reuters

"Ravno zdaj sem poslušal, da mora Rokometna zveza Slovenije pritožbo vložiti do danes do osmih zvečer, odločitev pa bo znana šele februarja. Čemu potem tako kratek pritožbeni rok? Če gre za odločitev o tekmovanju, je smiselno, da se zadeve rešujejo pred naslednjo fazo tekmovanja. Na primer na olimpijskih igrah ima CAS v ta namen ustanovljeno ad hoc arbitražo, da te zadeve lahko kolikor se da hitro rešijo."

Mednarodno športno sodišče se ne bo spuščalo v odločitve sodnikov

Zadnja možnost, ki jo lahko nacionalna zveza izkoristi, je Mednarodno športno razsodišče. To je zadnja instanca, kar pomeni, da nanj lahko vložijo pritožbo, potem ko so izčrpane vse druge pravne možnosti. Bolcar je prepričan, da se CAS ne bo spuščal v odločitve sodnikov, odločali bi lahko le o odločitvi komisije s katero je bila zavrnjena pritožba – o tem, je bila ta materialno ali procesno pravno sporna.

Bodo slovenski rokometaš res protestno zapustili EP? Foto: Mario Horvat/Sportida

In kakšne možnosti ima RZS na Mednarodnem športnem razsodišču?

"Ne bi se spuščal v to, kakšen je odstotek uspeha. Če se pritožiš zoper neumnosti, boš izgubil. Če pa je kršitev evidentna, potem boš tožbo najverjetneje dobil. Velikokrat slišim – zdaj ne govorim o konkretnem primeru –, da bodo šli iskati pravico na Mednarodno športno razsodišče. Kot prvo je treba izčrpati vse druge pravne možnosti, kar rokometna zveza dela. Kot drugo mora biti CAS sploh predviden za reševanje tovrstnih zadev. Kot tretje pa so potrebni dobri in utemeljeni argumenti. Ne smemo misliti, da CAS vse vidi in vse ve. Imeti moraš zelo dobre argumente, če želiš uspeti pred CAS-om," je na koncu še povedal Bolcar.

Z navijanjem za rokometaše lahko osvojite tudi Samsung Galaxy S8 - nawww.telekom.si/zanase.