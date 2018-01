Slovenski navijači jasni: EHF, mafija! #foto

Tako kot slovenske rokometaše je ves sodniški cirkus na tekmah proti Makedoniji in Nemčiji močno razjezil tudi navijače. Ti so se tudi pred tekmo s Črno goro zbrali v lepem številu. Pred zagrebško Areno so plesali in rajali v melodijah slovenske narodno-zabavne glasbe, glasove so svežili s hmeljevim napitkom, ob tem pa seveda niso pozabili na dejanja Evropske rokometne zveze (EHF).

''Mi igramo rokomet za nas in za svoje navijače. Dali bomo vse od sebe in gremo na zmago," je pred tekmo s Črno goro napovedal kapetan slovenske izbrane vrste Vid Kavtičnik, slovenski navijači pa so se na te besede odzvali. Pred Areno Zagreb se jih je zbralo zelo lepo število.

Prišlo je staro in mlado z vseh koncev Slovenije, a z enakim ciljem, svojim ljubljencem pomagati do prve zmage na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. V Areni Zagreb bo spet glasno, v to smo prepričani. "Kapetan Kavtičnik in druščina pa bodo videli, da z njimi v teh težkih trenutkih diha celotna Slovenija," obljubljajo navijači.

