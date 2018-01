"Slovenija bo motor sprememb, ki se v EHF morajo zgoditi" #video

Slovenska rokometna reprezentanca ostaja na evropskem prvenstvu na Hrvaškem in bo danes ob 20.30 odigrala tekmo tretjega kroga s Črno goro, je danes v Zagrebu po izredni seji predsedstva RZS povedal njen predsednik Franjo Bobinac. Evropska rokometna zveza (EHF) je zavrnila tudi drugo pritožbo slovenske reprezentance na ponedeljkovo kršenje sodniških pravil na tekmi med Slovenijo in Nemčijo.

Slovenija ostaja na prvenstvu, je danes sporočil predsednik RZS Franjo Bobinac in dodal: "Gremo naprej v športnem duhu, danes se s prijatelji iz Črne gore se bomo pomerili na igrišču, zmagal bo boljši, upam, da bo to Slovenija." Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Na sestanku smo soglasno odločili, da Slovenija ostaja na tem tekmovanju," je na današnji novinarski konferenci v Zagrebu povedal predsednik RZS Franjo Bobinac, še enkrat poudaril, da je bilo sojenje na tem prvenstvu v škodo Slovenije, in dejal, da ga zavrnitve pritožb niso presenetile.

"Za nami sta dve tekmi, ki sta bili krivični do slovenske reprezentance. Na prvi je šlo za kriterije sojenja, na drugi pa za materialno kršenje pravil. Zato smo se pritožili, žal smo ugotovili, da je tudi druga stopnja razsodila, da zavrže našo pritožbo. Presenečenja po tej odločitvi EHF ni bilo, smo pa seveda razočarani," je dejal Bobinac in dodal, da bo RZS v naslednjih 21 dneh vložili pritožbo še na arbitražo EHF, če bo treba, pa pozneje še na CAS.

"Slovenski navijači, stopite skupaj!"

Takšni dogodki načnejo motivacijo igralcev, ki se na igrišču trudijo zadovoljiti pričakovanja navijačev, zato igralci pozivajo slovensko športno javnost, da jih podpre. Dali bodo vse od sebe na naslednjih tekmah, je povedal direktor reprezentance Uroš Mohorič.

Litovska sodnika na tekmi z Nemčijo tudi po ogledu posnetka sprejela povsem napačno odločitev, v nasprotju z rokometnimi pravili, Blagotinšku bi morala pokazati dvominutno izključitev in Nemcem omogočiti ponavljanje meta s sredine. To je bila edina prava interpretacija pravil, so še poudarili, ki pa je EHF kljub dvema pritožbama ni upoštevala, so še povedali predstavniki RZS.

"Slovenija bo motor sprememb, ki se v EHF morajo zgoditi"

"Mi nimamo pravice igrati se z usodo slovenskega rokometa in igralcev, niti rodov, ki prihajajo. Veseli smo podpore iz domovine, poskušali bomo oblikovati koalicijo držav, ki si želijo spremeniti pravila igre, predvsem pa zaščititi integriteto tega športa," je povedal generalni sekretar Goran Cvijić.

Slovenija bo motor sprememb, ki se v EHF morajo zgoditi. "Ob kakšnem od prihajajočih velikih dogodkov - v Celju je letos mladinsko evropsko prvenstvo - bomo organizirali pomembno srečanje, okroglo, mizo, na kateri bomo poskušali najti rešitve, da bodo stvari bistveno bolj jasne in dorečene," je še dodal Bobinac.

Pritožbi RZS zavrnjeni

Evropska rokometna zveza (EHF) je zavrnila tudi drugo pritožbo slovenske reprezentance na ponedeljkovo kršenje rokometnih pravil. Komisija EHF Euro 2018 je sporočila, da so odločitve sodnikov na tekmi med Slovenijo in Nemčijo dokončne, tako da bo obveljalo pri rezultatu 25:25. "Tudi organ na drugi stopnji je potrdil prvostopenjsko odločitev komisije, ki je potrdila končni izid tekme skupine C med Slovenijo in Nemčijo v predtekmovanju," so zapisali pri evropski krovni zvezi in v obrazložitvi odločitve zapisali, da sta sodnika na ponedeljkovi tekmi sprejela odločitev v dani situaciji in da sta imela na voljo tudi videoanalizo.

Slovenija ima po dveh tekmah eno samo točko, a prepričana je, da bi ob korektnejšem sojenju imela vse štiri. Že na uvodu proti Makedoniji sta sodnika kot za stavo izključevala slovenske igralce. Na koncu smo našteli kar 22 kazenskih minut, kar je utrujene Slovence stalo zmago. Makedonci so bili v napeti končnici bolj sveži in slavili s 25:24.

Sodniška kraja, ki so jo videli vsi razen EHF

Litovska sodnika sta več kot pet minut gledala posnetek, potem pa dosodila, kar ni v pravilih EHF. Foto: Reuters Na drugi tekmi prvenstva so Slovenci lovili zamujeno in šlo jim je odlično. Nemce so za vrat držali praktično vse srečanje in se na koncu po izjemen prodoru Blaža Janca veselili zmage s 25:24. A veselje ni trajalo dolgo, saj se je nemški tabor pritožil nad zadnjo akcijo na tekmi. Litovska sodnika sta si pod odejo več kot pet minut ogledovala posnetek, nato pa Blažu Blagotinšku pokazala rdeči karton – stal naj bi preblizu izvajalca – in Nemcem dosodila še sedemmetrovko, ki jo je v zadetek pretopil Tobias Reichmann (25:25).

Slovenija ni mogla verjeti, kaj se je zgodilo, in takoj po tekmi na Evropsko rokometno zvezo poslala pritožbo, saj meni, da je šlo za kršenje rokometnih pravil, ne napačno sodniško presojo. V najslabšem primeru bi morala Litovca Slovenca izključiti in ponoviti met s sredine, kar zagotovo ne bi privedlo do zadetka.

"Sem brez besed! Ponosen sem na vse soigralce in da sem Slovenec! Mi se ne damo! Hvala vsem za podporo in se vidimo v sredo!" je takoj po Nemčiji čivknil kapetan Vid Kavtičnik. Foto: Mario Horvat/Sportida

Možnosti za polfinale majhne, a še obstajajo

Slovenijo po vsem, kar se je dogajalo v zadnjih dneh, danes čaka psihološko zelo težka tekma. Kakovost je na strani slovenskih rokometašev, ki ne bi smeli imeti nobenih težav pri napredovanju iz skupine, a bolj boli, da bo Slovenija v Varaždin prenesla le točko proti Nemčiji. Nemci bodo imeli najverjetneje tri, Makedonci pa dve. Boljše izhodišče od Vujovićeve čete bi imeli tudi Danska in Španija, če bo danes Madžarska premagala Čehe.

Slovenci bi se v drugem delu v Varaždinu pomerili s Španijo, Dansko in Madžarsko ali Češko, za polfinale, kamor se uvrstita prvi dve reprezentanci, pa bi potrebovali tri zmage in ugoden razplet tudi na preostalih tekmah. Velikokrat se je zgodilo, da se je ekipa s sedmimi točkami uvrstil v polfinale. Hrvati pred dvema letoma na Poljskem celo z le šestimi točkami.