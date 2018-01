Slovenci razbili Črno goro in se uvrstili v drugi del EP

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, SKUPINSKI DEL, 3. KROG

Slovenski rokometaši so na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega rokometnega prvenstva z 28:19 premagali Črno goro in se uvrstili v drugi del turnirja. Tam so tudi Nemci in Makedonci, ki so se na današnji tekmi razšli z neodločenim izidom 25:25. V drugem delu se bodo Slovenci pomerili s Španci, Danci in Čehi, ki so napredovali iz skupine D. Iz skupine A so napredovale Švedska, Hrvaška in Srbija, iz skupine B Francija, Norveška in Belorusija.

Francozi so še tretjič zmagali in v drugi del tekmovanja odhajajo z maksimalnim izkupičkom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Hrvaški selektor Lino Červar ne bo zadovoljen. Domači so si otežili delo na poti do polfinala. Foto: Reuters

Nemci in Makedonci so se razšli z neodločenim izidom 25:25. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenci so v zadnjem krogu skupinskega dela EP na Hrvaškem premagali Črno goro in se uvrstili v drugi del tekmovanja, kamor pa odnašajo le eno točko. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenija : Črna gora 28:19 (14:13)

Slovenski rokometaši na zadnjem obračunu v skupinskem delu tekmovanja potrebujejo vsaj neodločen izid za napredovanje v drugi del, ki bo potekalo v Varaždinu. Če je kdo pričakoval, da bodo Slovenci proti Črni gori hitro uveljavili vlogo favorita, se je zmotil. V prvih 15 minutah tekme sta bili reprezentanci povsem enakovredni, rezultat pa ves čas izenačen.

V 24. minuti je Slovenija ostala brez Gregorja Potočnika, ki sta mu hrvaška sodnika (po ogledu videoposnetka) za prekršek v obrambi pokazala rdeč karton. Do konca polčasa so si nerazpoloženi Slovenci priigrali gol prednosti (14:13).

Drugi polčas so Slovenci začeli bolje in v 15 minutah prednost že povišali na štiri gole. Črnogorcem je zmanjkalo sape, Slovenci so začeli uživati v igri, razlika pa je samo še rasla. Na koncu tekme je znašala devet golov, Slovenci so zmagali z 28:19.

Po dveh krogih so imeli Slovenci na računu en poraz (24:25 z Makedonijo) in remi (25:25 z Nemčijo). Na obeh tekmah so bili selektor Veselin Vujović in njegovi izbranci nezadovoljni s sojenjem. Na računu bi morali imeti štiri točke in ne zgolj ene, pravijo. Rokometna zveza Slovenije je zaradi škandaloznega sojenja razmišljala, da bi zapustila turnir, a danes po izredni seji predsedstva vendarle sporočila, da ostaja v tekmovanju. Svoje o vsem skupaj so pred tekmo s Črno goro povedali tudi slovenski navijači.

Nemci so se pomerili z Makedonijo, tekma se je končala brez zmagovalca z izidom 25:25.

V varaždinski skupini D se je Španija pomerila z Dansko in doživela prvi poraz, Češka pa je premagala Madžarko in jo s tem poslala domov.

Vse o dogajanju po tekmi med Slovenijo in Nemčijo:

Švedi presenetili gostitelje

Na derbiju skupine A so v Areni Spaladium Švedi presenetljivo premagali domače rokometaše (35:31) in bodo kljub uvodnemu porazu proti Islandiji v nadaljevanje tekmovanja prenesli štiri točke. Z dvema se bodo morali zadovoljiti Hrvati, Srbi bodo polfinale začeli loviti brez točk.

V poreški skupini B je Francija premagala še Belorusijo in si zagotovila prvo mesto in štiri točke v drugem delu. Norvežani bodo v nadaljevanje prenesli dve, Belorusi pa bodo tako kot Srbi začeli z ničle.



Od prvenstva se poslavljata Islandija in Avstrija.

Skupina C:

Lestvice: 1. Makedonija 3 tekme - 5 točk

2. Nemčija 3 - 4

3. Slovenija 3 - 3

-------------------------

4. Črna gora 3 - 0

Skupina D:

Lestvica: 1. Španija 3 tekmi - 4 točke

2. Danska 3 - 4

3. Češka 3 - 4

------------------------

4. Madžarska 3 - 0

Skupina A:

Lestvica: 1. Švedska 3 tekme - 4 točke

2. Hrvaška 3 - 4

3. Srbija 3 - 2

-------------------

4. Islandija 3 - 2

Skupina B:

Lestvica: 1. Francija 3 tekme - 6 točk

2. Norveška 3 - 4

3. Belorusija 3 - 2

---------------------

4. Avstrija 3 - 0