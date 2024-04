Vsi trije referendumi bodo 9. junija, sočasno z evropskimi volitvami

DZ je danes sprejel tri odloke o razpisu posvetovalnih referendumov, s katerimi je določil datum njihove izvedbe, 9. junij.

Državljani bodo imeli priložnost, da izrazijo svoje mnenje o treh temah.

Kako se bodo glasila vprašanja?

V zvezi s pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bodo odgovarjali na vprašanje: "Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?".

Pri referendumu o rabi konoplje bosta vprašanji dve: "Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?" ter "Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?".

Tretje referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslancev?".

Datum potrjen le z glasovi Svobode in Levice

Odloki o razpisu referendumov so bili danes izglasovani z glasovi poslancev Svobode in Levice. Prvi računajo, da bodo s tem na volišča privabili več ljudi, v Levici pa iz pragmatičnih razlogov.

V opozicijskih SDS in NSi so glasovali proti odlokom o razpisu referendumov.

V SD so se glasovanja vzdržali, ker menijo, da bodo teme referendumov zasenčile evropske teme, in so predlagali zamik izvedbe na 24. november, enako so predlagali v NSi, a oboji neuspešno.

Stranke, ki niso glasovale za junijsko izvedbo, so izrazile tudi nekaj pomislekov glede ustreznosti, jasnosti in tudi ustavnosti vprašanj.

Zavrnjeni predlogi opozicijske SDS



Državni zbor (DZ) je zavrnil predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov, ki so jih vložili v SDS.



Državljani se torej o zaupanju v vlado, nastanitvah migrantov in ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge ne bodo izrekali na referendumu.



Prav tako je DZ zavrnil predlog novele zakona o lokalni samoupravi, s katerim so želeli uvesti predhodno soglasje občine glede nastanitve migrantov ali vzpostavitve azilnega doma.