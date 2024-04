Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji nujni seji predloga SDS o razpisu posvetovalnih referendumov o nastanitvah nezakonitih migrantov v Sloveniji in o zaupanju v vlado Roberta Goloba ocenil kot neprimerna za nadaljnjo obravnavo.

V nadaljevanje današnje seje so se člani odbora za notranjo politiko posvetili obravnavi predloga za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah migrantov v Sloveniji, pri čemer bi na referendumu državljane vprašali, ali so za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov, je pojasnil Andrej Kosi (SDS). Po njegovih besedah smo namreč letos znova priča porastu števila migrantov, tudi z nezakonitimi prehodi državnih mej in "zlorabo azilnega sistema".

Po mnenju zakonodajno-pravne službe DZ je to referendumsko vprašanje nejasno oziroma zavajajoče zaradi uporabe izraza "nezakoniti migranti", poleg tega pa tudi protislovno, saj ga je mogoče razumeti na način, da je nastanitev teh oseb dopustna v azilnem domu oz. njegovi izpostavi, četudi iz veljavne zakonodaje jasno izhaja, da je takšna nastanitev namenjena le osebam, ki so vložile prošnjo za mednarodno zaščito.

Vlada takšnemu referendumskemu vprašanju nasprotuje, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle. Poudarila je, da so izpostave začasne narave in da je ukrep nujne narave zaradi "višje sile, ki nam preti". Po mnenju vlade je predlog v nasprotju z zakonom o mednarodni zaščiti in ustavo RS, saj je mednarodna zaščita ustavno varovana kategorija, je dodala.

V nekaj urni razpravi so poslanci opozicije opozarjali na hitro rast števila migrantov. Kosi je dejal, da prosilec za azil, ki pride nelegalno iz tretje varne države, nima pravice zaprositi za mednarodno zaščito pri nas. oz. ga ne moremo obravnavati. Zavzel se je za registracijske centre in vrnitve v države, iz katerih so prišli.

Janja Sluga (Svoboda) mu je odgovorila, da je "to ponavljanje enih in istih laži in da si država ne bi smela privoščiti, da ne bi obravnavala teh ljudi. Vprašanje je nejasno, zavajajoče in po njenem prepričanju sploh ni predmet odločanja državnega zbora. "Slovenijo zavezujejo tudi mednarodni akti, in ne samo slovenska zakonodaja. To je stvar izvršilne oblasti, in ne zakonodajne, zato tega predloga referendumskega vprašanja ne bom podprla," je poudarila Tereza Novak (Svoboda).

Razprava, ki se je nadaljevala z obtožujočimi toni, se je nato ob obravnavi predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v vlado, sprevrgla v politično obračunavanje, kaj vse je storila aktualna in kaj vse prejšnja vlada. Po besedah Jelke Godec (SDS) bi državljane namreč povprašali, ali so za to, da vlada, ki ji podpora pada, zaključi svoj mandat in se razpišejo predčasne volitve poslancev v DZ.

Tako so poslanci opozicije naštevali vse, na katerih področjih je vlada neučinkovita, od kmetijstva, zdravstva, izobraževanja, pokojninskega sistema, do neučinkovite popoplavne sanacije. Poleg tega vladi očitajo koruptivna in klientelistična ravnanja in povečanje števila nezakonitih migracij ter namero po vzpostavitvi dodatnih nastanitvenih kapacitet za migrante.

Za poslance koalicije pa gre pri tem referendumskem vprašanju za manipulacijo in politično propagando SDS pred evropskimi volitvami. Sicer pa je tudi zakonodajno-pravna služba DZ ugotovila, da vprašanje ni v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi.