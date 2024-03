Mladi za podnebno pravičnost: Predlog za razpis referenduma o JEK2 je navijaški

Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost so predstavili predloge za transparenten in strokoven način upravljanja projekta nove jedrske elektarne (JEK2) do referenduma. "Ker razvoj dogodkov vse preveč spominja na ponovitev zgodbe TEŠ6 in ker je nedaven predlog za razpis posvetovalnega referenduma zapisan v navijaškem smislu, s polresnicami in manipulativnim vprašanjem, smo pripravili konkretne predloge, s katerimi bi preobrnili pot," so zapisali v sporočilu za javnost.

Predloge, ki so jih v gibanju napisali s pravniki iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter drugimi strokovnjaki, so naslovili tudi na predsednika vlade Roberta Goloba, ministra, pristojnega za energijo, Bojana Kumra in državnega sekretarja za nacionalni jedrski program Danijela Levičarja.

V gibanju menijo, da bi s predlogi pripomogli k transparentni in strokovni informiranosti javnosti ter hkrati omejili moč partikularnih kapitalskih interesov.

Predlogi se večinsko navezujejo na delovno skupino vlade za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2, vladi pa gibanje predlaga, da naj predstavljene ukrepe vključi v lastni sklep o ustanovitvi delovne skupine.

Več kot 20 predlogov

Mladi za podnebno pravičnost so podali več kot dvajset predlogov, ki so zaobjeti na petih področjih.

Predlagajo, da se delovna skupina razširi z zainteresiranimi deležniki, prav tako naj se razširi okvir delovanja in njihove pristojnosti. Pričakujejo tudi celovito sodelovanje in komunikacijo z javnostjo, podali pa so še dodatne predloge. "Vse zgoraj opisane spremembe naj se tehtno vpeljejo tudi v prihajajoči zakon o JEK2," so zapisali.

Dodatni predlogi za aktivnosti pred referendumom obsegajo osem ukrepov, med katerimi se prvi trije navezujejo na referendumsko vprašanje. Naslednji trije ukrepi so povezani z analizami in študijami, kjer bi delovna skupina sodelovala s SDH.

Zadnja ukrepa pa se navezujeta na širše tematike. Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki naj pripravijo razpis za študijo, ki identificira možnosti, kako naj se minimizirajo negativne okolijske in družbene posledice gradnje JEK2 skozi vso dobavno verigo. V zadnjem ukrepu predlagajo, da delovna skupina pozove Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) ter vlado, naj predstavijo ukrepe, kako bodo zagotovili, da postopanje glede JEK2 ne bo negativno vplivalo na širjenja obnovljivih virov energije (OVE) v Sloveniji.

"Ukrepe smo poslali odločevalcem. Do referenduma je še več kot pol leta. Zdaj je na politiki, da predloge izvede ter tako vzpostavi razmere za transparentno in strokovno odločitev. Če politika tega ne bo storila, se lahko zgodi, da bo referendum padel, saj se bodo ljudje počutili zavedene, imeli bodo občutek, da se projekt odvija za polnjenje zasebnih žepov ter da jih želijo politiki peljati žejne čez vodo. Tako bodo glasovali proti," je na novinarski konferenci poudaril član gibanja Mladi za podnebno pravičnost Izidor Ostan Ožbolt.