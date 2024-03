Potrjeno: Hrvati bi sodelovali pri gradnji JEK2

Orlušić je na konferenci Poslovnega dnevnika z naslovom Energetska pot v trajnostno prihodnost dejal, da se bodo predstavniki HEP s slovenskimi kolegi – na slovenski strani je lastnica krške nuklearke in za zdaj edini investitor v JEK2 družba GEN energija – na temo sodelovanja pri gradnji drugega bloka sestali že danes.

Po njegovih besedah načrtujejo, da bi skupino HEP do leta 2050 popolnoma preoblikovali in razogljičili. Poudaril je tudi, da je pred Hrvaško velika naloga, saj bodo morali nadgraditi elektroenergetsko omrežje, da bo to omogočalo prenos in distribucijo obnovljivih virov energije.

Da se Slovenija in Hrvaška pogovarjata o sodelovanju pri gradnji nove nuklearke, je na ponedeljkovi konferenci potrdil tudi Medaković.