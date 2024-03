Ambiciozen projekt, ki ga nameravata Rusija in Kitajska zgraditi na Luni

Vodja ruske vesoljske agencije Roscosmos, Jurij Borisov, je nedavno povedal, da Rusija in Kitajska razmišljata o postavitvi jedrske elektrarne na Luni v letih 2033-2035, kar bi lahko v prihodnosti omogočilo gradnjo luninih naselbin, poroča Reuters.

Nekdanji namestnik obrambnega ministra Borisov je še dodal, da sta Rusija in Kitajska skupaj delali na lunarnem programu in da je Moskva prispevala svoje strokovno znanje o jedrski vesoljski energiji. "Danes resno razmišljamo o projektu - nekje na prelomu 2033-2035 - za dostavo in namestitev napajalne enote na lunini površini skupaj s kitajskimi kolegi," je v predstavitvi dejal Borisov.

Jurij Borisov je prepričan, da jim bo uspelo načrt uresničiti do konca leta 2035. Foto: Guliverimage

Kot je še dodal sončni paneli ne bi mogli zagotoviti dovolj električne energije za napajanje prihodnjih lunarnih naselbin, medtem ko bi jedrska energija to lahko dosegla. "To je zelo resen izziv ... narediti bi ga morali brez prisotnosti ljudi in v avtomatskem načinu," je dejal o morebitnem načrtu Rusije in Kitajske. Jedrsko elektrarno bi tako gradili samo z roboti.

Nekaj besed namenil tudi vesoljski ladji na jedrski pogon

Borisov je spregovoril tudi o ruskih načrtih za izgradnjo tovorne vesoljske ladje na jedrski pogon. Dejal je, da so bila rešena vsa tehnična vprašanja v zvezi s projektom, razen iskanja rešitve, kako ohladiti jedrski reaktor. "Dejansko delamo na vesoljskem vlačilcu. To ogromno, kiklopsko zgradbo, ki bi bila sposobna, zahvaljujoč jedrskemu reaktorju in visoko zmogljivostnim turbinam ... prevažati velik tovor iz ene orbite v drugo, zbirati vesoljske odpadke in se ukvarjati z veliko drugimi nalogami," je še povedal, poroča Reuters.

NASA je že pred leti izdelala načrt, kako bi lahko jedrska elektrarna izgledala na Luni. Foto: Profimedia

Ruski uradniki so sicer že govorili o ambicioznih načrtih o rudarjenju na Luni, vendar je ruski vesoljski program v zadnjih letih utrpel vrsto neuspehov. Njegova prva misija na Luno po 47 letih je lani propadla, potem ko je rusko vesoljsko plovilo Luna-25 ušlo izpod nadzora in strmoglavilo. Rusija je dejala, da bo proučila možnosti o skupni rusko-kitajski misiji s posadko in celo bazo na Luni.

Kitajska je prejšnji mesec sporočila, da namerava prvega kitajskega astronavta poslati na Luno še pred letom 2030. Zahod je do rusko-kitajskih načrtov na našem edinem naravnem satelitu skeptičen, sam pa načrtuje nekaj podobnega. Tudi NASA z misijo Artemis načrtuje vrnitev ljudi na Luno. Prvi pristanek je načrtovan za leto 2026, potem ko so ga zaradi tehničnih težav in zamud prestavili za eno leto.

Preberite še: