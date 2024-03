Gibanje mladi za podnebno pravičnost pozvalo k zavrnitvi pobude SDS o gradnji JEK2

"V gibanju nismo proti jedrski energiji, smo pa proti ravnanju, ki na stežaj odpira vrata ponovni zgodbi gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj," je na današnji novinarski konferenci pred DZ v Ljubljani poudaril Primož Ribarič iz gibanja Mladi za podnebno pravilnost.

Po njihovem mnenju bi morali odločevalci, namesto da se ukvarjajo z referendumom in resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, pospešiti procese za pripravo vseh potrebnih analiz ter sprejem celovitega okvira upravljanja projekta. Ta bo po njihovi oceni v največji mogoči meri preprečil sistemsko korupcijo ter projekt naredil bolj transparenten in strokoven.

Znana ni nobena osnovna informacija o projektu

Gibanje je že konec januarja v javnem pismu politični vrh pozvalo, naj ne skličejo prenagljenega referenduma o JEK2. Kot so danes znova dejali, ni znana nobena osnovna informacija o projektu. Med drugim se ne ve niti, kolikšen bo strošek investicije, kolikšna bo cena električne energije iz elektrarne, kdo bo nosil stroške gradnje, kdo bo nosil vsa tveganja, če bo s projektom karkoli narobe, ali je vprašanje za odlagališče visoko radioaktivnih odpadkov rešeno, kakšna bo moč elektrarne in kdo bo soinvestitor v projektu.

"Sklicevanje referenduma v takšni situaciji je velika norost," je izpostavil Ribarič.

Referendumsko vprašanje bi se po predlogu SDS glasilo: "Ali ste za to, da Republika Slovenija zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo prek uporabe nuklearne energije z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih jedrskih reaktorjev?" To vprašanje se gibanju zdi zavajajoče, saj vsi potrebni podatki o projektu sploh še niso znani.

Podobno se po njihovi oceni dogaja z resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki je bila pred kratkim v javni obravnavi. "Z njo želi državni zbor dati podporo gradnji JEK2 brez obstoja nekih resnih podatkov in analiz. Prav na resolucijo bi se lahko vezalo tudi referendumsko vprašanje," je dejal Ribarič.

Referendum naj se izvede šele, ko bodo znane vse informacije o projektu

Gibanje je zato na poslance danes ponovno naslovilo tri zahteve. Prva je, da naj se referendum izvede šele takrat, ko bodo znane vse ključne informacije o projektu. "Nujno je, da imamo prebivalke in prebivalci Slovenije ključne ekonomske, tehnične, okoljske, družbene in energetske informacije o projektu," je dejala Klara Prem Cerar.

Druga njihova zahteva je, da se zavrne obstoječo različico resolucije o miroljubni uporabi jedrske energije, ki jasno podpira gradnjo JEK2. Tretja zahteva pa se nanaša na sprejetje celovitega okvira upravljanja projekta. Pri tem predlagajo 12 konkretnih ukrepov, s katerimi bi v največji mogoči meri omejili sistemsko korupcijo in nezakonitosti, znane iz afere Teš 6.

Po mnenju gibanja je na referendum smiselno počakati dve leti, v tem času pa pospešiti vse procese, da bi sprejeli informirano odločitev, ki bo pomagala pri odločitvi za scenarij uporabe samo obnovljivih virov energije, brez jedrske, ali uporabe obnovljivih virov energije skupaj z jedrsko. Prepričani so, da je treba imeti pred odločitvijo za gradnjo JEK2 dobre temelje in da njihov predlog proces pospešuje, in ne upočasnjuje.