Svojci pogrešajo mladoletno Hano. Verjetno je skupaj s pogrešanim Ianom.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od četrtka pogrešajo mladoletno Hano Čremošnik iz Celja, ki trenutno živi v Velenju, so sporočili s Policijske uprave Celje. Nazadnje so jo videli v jutranjih urah, ko naj bi odšla v šolo, vendar je pri pouku ni bilo. Hana prijateljuje z Ianom Drljićem, ki je prav tako pogrešan, zato je velika verjetnost, da sta skupaj, so še zapisali na policiji.