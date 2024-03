Greenpeace Hrvaška s pozivom Milanoviću in Plenkoviću zaradi JEK 2

Da hrvaški državni velikan Hrvatska elektroprivreda (Hep), solastnica Nuklearne elektrarne Krško (Nek), razmišlja o sodelovanju pri gradnji nove nuklearke v Krškem, je v ponedeljek na konferenci hrvaškega Poslovnega dnevnika dejal predsednik uprave Hepa Vice Orlušić.

Na slovenski strani je lastnica krške nuklearke in za zdaj edini investitor v JEK 2 družba Gen energija. Kot so pojasnili za STA, sicer zaznavajo interes tujih in domačih akterjev, ob Hrvaški oziroma Hepu npr. tudi predstavnikov italijanskega in slovenskega gospodarstva, a so ti pogovori v tej fazi zgolj informativne narave.

Visoki stroški gradnje in nevarnost katastrof

V hrvaškem Greenpeaceu so v pozivu premierju in predsedniku države opozorili na visoke stroške gradnje JEK 2 in na morebitno nevarnost, ki jo nuklearka po njihovem prepričanju predstavlja za prebivalce.

Kot so izpostavili, trenutna ocena naložbe v ta projekt po pisanju slovenskih medijev znaša okoli deset milijard evrov. "Če bi Hrvaška vstopila v nov jedrski projekt po enakem modelu solastništva, kot namigujejo slovenski mediji, bi to pomenilo, da bi bili hrvaški državljani soočeni z začetnim vložkom vsaj pet milijard evrov," so zapisali. Pri tem so dodali, da bi za pet milijard evrov danes lahko zgradili od pet do šest gigavatov sončnih elektrarn, ki so "pravi obnovljiv vir energije".

Greenpeace Hrvaška je še opozoril, da v primeru projekta JEK 2 ni zaščite pred potencialnimi naravnimi katastrofami, kot je potres, prav tako pa Hrvaška še vedno ni rešila vprašanja ravnanja z jedrskimi odpadki. "Hrvaška polovica visoko radioaktivnih odpadkov trenutno znaša več kot 250 ton. Dokler ta izjemno resen problem ni rešen, se je neodgovorno spuščati v nove nevarne in drage avanture," so zapisali.

Milanovića in Plenkovića so zato pozvali, naj se zavzameta za dobrobit in varnost hrvaških državljanov in okolja ter podpreta preobrat k "pravi energetski tranziciji" oz. k pravim obnovljivim virom energije, še posebej sončni.