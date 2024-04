Filmski festival, ki bi ga morali poznati

Ustvarjalnost, umetnost, kultura – ponavadi jih srečamo v galerijah, gledališčih, dvoranah, muzejih in drugih ustanovah velikih prestolnic, ki prav zaradi teh ustanov slovijo povsod. Vendar ustvarjalnost, umetnost in kultura ne nastajajo in ne sodijo samo v poznana okolja. Umetnost v vseh oblikah je v naši deželi padla na plodna tla in kljub centraliziranosti Slovenije cveti v vseh pokrajinah. Zato nikar ne zamudite tega festivala.

Foto: Student Cuts Festival

Zibelka slovenskega filma

Ali ste vedeli, da je bil Ljutomer od nekdaj filmsko mesto? Ob omembi Ljutomera in Prlekije se povprečnemu Slovencu v mislih zagotovo ne prikažejo kamere, oder, scena, igralci ... Pa vendar je Ljutomer zibelka slovenskega filma. V njem je pionir slovenskega filma Karol Grossmann že leta 1905 posnel svoje prve danes znamenite kadre. V Ljutomeru je med prvo svetovno vojno pri Grossmannu živel veliki Fritz Lang. V Ljutomeru je po vsem svetu znan Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, posvečen žanrskemu filmu, predvsem grozljivkam in fantastiki. In v tem lepem mestu obstaja še en festival, pravi majhen dragulj, Student Cuts .

Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru ima res izjemno bogato zgodovino in raznolik izobraževalni program, ki ga od leta 2017 dopolnjuje tudi smer gledališče in film. Njihova odločitev, da prevzamejo organizacijo filmskega festivala Student Cuts , je tako še en kamenček v razvijajočem se mozaiku filmske umetnosti na Slovenskem. Ta je postal osrednje večdnevno filmsko in gledališko druženje dijakov z različnih slovenskih srednjih šol v mestu, ki je zibelka slovenskega filmskega ustvarjanja.

Foto: Student Cuts Festival

Pomemben festival za mlade ustvarjalce

Foto: Student Cuts Festival Student Cuts je festival, ki cilja na mlade avtorje na začetku njihovih karier. Mladim filmskim ustvarjalcem želijo pomagati na začetku njihovih kariernih poti. Njihova neodvisnost jim dovoljuje, da so nekonvencionalni, ustvarjalni, polni energije in subtilnih idej. Takšna dela so pomemben vpogled v lokalna okolja in vsakodnevne teme skozi različne perspektive. Toliko različnih vidikov, toliko ustvarjalnosti, toliko energije boste imeli priložnost videti v Ljutomeru.

Čeprav je festival mednaroden in se nanj prijavlja več kot 2.500 filmov iz vsega sveta, tekmovanje ni v ospredju. Festival je pomemben tudi z vidika povezovanja mladih ustvarjalcev iz celotne Slovenije in tujine. Mladim omogoča navezovanje stikov, širjenje obzorij, piljenje ustvarjalnih spretnosti in jim predvsem ponuja platformo, skozi katero predstavijo svoje ideje, zgodbe, delo. Vse to spodbuja rast slovenskega filma.

Foto: Student Cuts Festival

GFML nudi široko izobraževanje

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je prostor znanja, ustvarjalnosti in številnih priložnosti, je ustanova, ki se nenehno razvija. Spoštujejo tradicijo, stremijo v prihodnost in iščejo vedno nove ideje ter možnosti. Postali so edina srednja šola v Pomurju s programom umetniška gimnazija, smer gledališče in film. Gledališko-filmska smer dijakom omogoča, da v štirih letih izobraževanja dosegajo vsa zahtevana znanja in sposobnosti za opravljanje splošne mature, hkrati pa se posvečajo svoji lastni ustvarjalnosti in razvijajo različne talente, vstopajo na gledališke odre, v svet filmske umetnosti ter izoblikujejo lastno izrazno tehniko. Poleg tega jim ponuja širok spekter drugih aktivnosti, s katerimi celovito doživljajo umetniško izkušnjo: ob gledališki oz. filmski igri so tu še ustvarjanje scenarija, priprava in izvedba režije, snemanje, montaža, delo z zvočno opremo in še veliko drugega. Foto: Student Cuts Festival

Pri organizaciji festivala Student Cuts sodelujejo zaposleni in dijaki, ki skozi festival pridobijo drugačna in zelo praktična znanja, pomembna za nadaljnje delo. Tako imajo priložnost za pregled svetovnih filmov njihovih vrstnikov, od dobrih do slabih, in kritiško ocenjevanje takšnih filmov, kjer se ni mogoče naslanjati na uveljavljene kritike. Ocenjevalna žirija je sestavljena iz uveljavljenih slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki udeležencem festivala pripravijo tudi strokovno predavanje, s čimer udeleženci pridobijo znanja in spoznajo anekdote, ki jih sicer ne bi mogli. Ta strokovno izobraževalni del je zanje, ker so še na začetku ustvarjalne poti, izjemnega pomena.

Filmski festival pa sodeluje tudi z zunanjimi partnerji, tako da se prijavljeni filmi s festivala dodatno predvajajo v drugih lokalnih okoljih. S tem želijo mladim avtorjem na začetku njihovih karier ponuditi dodatno referenco in dati težo njihovim filmskim izdelkom. Brez izjemne pomoči, ki jo filmskemu festivalu Student Cuts nudijo Tovarna idej, Roto, Fotoshop, Moja tiskarna, Krka, Pingi, Radenska in Academia, ki jih imenujejo kar filmski varuhi, festival v taki obliki ne bi mogel uspešno delovati. Medijski filmski varuhi pa prihajajo iz vrst RTV Slovenija, regionalnega centra Maribor, Siola in lokalnih medijev. V prizadevanju, da bi mladim omogočili kar najboljše pogoje za možnost uspešne ustvarjalne rasti, pa želijo, da bi bilo teh varuhov v bodoče dovolj, da bi lahko mladim slovenskim filmskim ustvarjalcem ponudili pomembno izkušnjo na začetku njihovih karier.

Foto: Student Cuts Festival