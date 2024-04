Top 10 razvajanj, ki jih letos ne smete zamuditi v Portorožu

Hotel Kempinski Palace Portorož vas vabi, da doživite edinstvene in nepozabne trenutke na slovenski obali s spomladanskim "bucket listom". Sestavljen je iz desetih posebnih doživetij, ta seznam vključuje izkušnje, ki bodo obogatile vaše potovanje in vam omogočile, da resnično začutite pomlad v Portorožu.

Hotel Kempinski Palace Portorož razkriva spomladanski "bucket list": Top 10 doživetij, ki jih ne smete zamuditi. Foto: Kempinski Palace Portorož

1. Zajtrk v Kristalni Dvorani

Začnite svoj dan s prefinjenim zajtrkom v Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace Portorož. Uživajte v raznoliki ponudbi svežih in okusnih jedi ter začutite razkošje pod kristalnimi lestenci ali pa na sončni terasi ob vonju cvetočih glicinij.

2. Piknik v parku

Pod historičnimi drevesi pred hotelom Kempinski Palace Portorož se prepustite romantičnemu pikniku v naravi. Bujno zelenje, živahne dišeče vrtnice in veličastna senčna drevesa so čudovit oder, kjer lahko uživate ob košari, polni evropskih in lokalnih specialitet.

3. Kolesarjenje do Pirana s kolesi Rog Pony

Spoznajte obalo na drugačen način in se do očarljivega Pirana odpravite s kolesi Rog, ki že od leta 1949 pričajo o slovenski kolesarski dediščini, leta 2017 pa so bila prenovljena v najsodobnejše mestno kolo, ki bo navdušilo tudi zahtevnejše goste.

4. Razvajanje v Rose Spa-ju s tretmajem BonIstra

Odmaknite se od vsakodnevnega vrveža in si privoščite trenutek razvajanja v Rose Spaju s posebnim BonIstra ritualom, ki ponuja edinstveno izkušnjo, kjer se kombinacija masažnih tehnik, tehnik sproščanja in uporaba naravnih produktov združijo v celovit pristop, ki vas poveže s samim seboj, naravo ter z izjemno energijo Istre.

5. Večerja v Fleur De Sel z Movia vinsko spremljavo

28. aprila se ob sončnem zahodu prepustite vrhunski pethodni večerji v restavraciji Fleur De Sel, kjer lahko okušate izbrane jedi ob spremljavi izbranih vin iz vinarje Movia.

6. Tečaji kuhanja z glavnim kuharjem Marjem Povšnarjem

Spoznajte skrivnosti priprave vrhunskih jedi na tečaju kuhanja v družbi našega glavnega kuharja restavracije Sophia, Marja Povšnarja.

7. Otvoritev Deli Shopa v kavarni in slaščičarni Forma Viva

Razveselite svoje brbončice z obiskom Deli Shopa, ki je v kavarni in slaščičarni Forma Viva. Vabljeni na otvoritev 1. maja 2024. Pričakala vas bo raznolika paleta pekovskih izdelkov, hladnih narezkov, sladkih dobrot, toplih in hladnih napitkov ter izbranih lokalnih vin.

8. Sophia odpira svoja vrata s spomladanskim menijem

Uživajte v kulinaričnih mojstrovinah restavracije Sophia, priporočeni s strani Michelinovega vodnika. S spomladanskim menijem, ki očara z izjemno mediteransko kulinariko, dodelano s svežimi in lokalno pridelanimi sestavinami, vas bo restavracija popeljala na nepozabno kulinarično potovanje.

9. Posebni dogodki v Palace Clubu

Bodite del posebnega tedna Cinco de Mayo v Palace Clubu, kjer boste lahko izbirali med široko ponudbo mehiških koktejlov in uživali v sproščenem vzdušju ob obali.

10. Občudovanje nebesnega pojava Solstice na terasi četrtega nadstropja

31. maja se pridružite posebnemu dogodku pod zvezdnim nebom na terasi četrtega nadstropja hotela Kempinski Palace Portorož, kjer boste ob pethodnem meniju z vinsko spremljavo lahko opazovali redki nebesni pojav Solstice. Občudujte čarobnost narave ob čudovitem razgledu na Jadransko morje.

Spomladanski "bucket list" hotela Kempinski Palace Portorož bo zagotovo obogatil vaše doživetje ob obisku slovenske obale tudi za najzahtevnejše želje in interese.



Naročnik oglasnega sporočila je HOTEL PALACE PORTOROŽ D.O.O.