Dobri glavoboli za trenerja Arsenala

Nadaljuje se troboj za angleškega nogometnega prvaka. Vodilni Arsenal ima pred tekmami 35. kroga točko prednosti pred Manchestrom Cityjem in tri pred Liverpoolom, a imajo sinjemodri še eno tekmo v dobrem. City je v nizu štirih zmag, topničarji so sredi tedna Chelseaju nasuli pet golov, reds pa so izgubili dve od zadnjih treh tekem. V tem krogu najprej igrajo nogometaši Liverpoola, ki v soboto ob 13.30 gostujejo v Londonu pri West Hamu. Arsenal in Manchester City bosta zaključila krog, ko v nedeljo popoldne gostujeta pri Tottenhamu oziroma Nottinghamu.

Arsenal čaka še en mestni derbi, tokrat severnolondonski. Chelsea so pred dnevi premagali s 5:0. Foto: Reuters Najtežje delo ima Arsenal, saj igra severnolondonski derbi, torej še en mestni derbi v tednu dnu. Spurs so na petem mestu, 17 točk za topničarji. So pa na zadnji tekmi izgubili s kar 0:4 proti Newcastlu. Prva medsebojna tekma med Arsenalom in Tottenhamom v tej sezoni se je končala brez zmagovalca (2:2). Trener topničarjev Mikel Arteta pravi, da ima v teh dneh same pozitivne glavobole. Pa ne le zato, ker ima na voljo vse najboljše igralce: "Uživamo v teh trenutkih. Fantje so super tekmovalni. Prav vsi že na treningu želijo tekmovati, tekmovati in tekmovati. To so dobri glavoboli, ko vidiš, kako si vsi igralci želijo igrati, kako si vsi želijo začeti tekmo in prispevati. Težko je torej izbrati prvo enajsterico."

