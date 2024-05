Novost: strešniki, ki imajo že vgrajene solarne celice

Izzivi standardnih solarnih panelov

Čeprav je sončna energija kot naravni vir električne energije vse bolj zaželena, pa standardni solarni paneli niso primerni za vsakogar. Poleg tega, da s svojo okorno strukturo, katere del so masivni sončni paneli, nosilci in pritrdilni sistemi, močno vplivajo na videz objektov, vplivajo tudi na druge težave, zaradi katerih za mnoga gospodinjstva standardni sončni paneli enostavno ne predstavljajo ustrezne rešitve.

EQube – popolnoma integrirani solarni strešniki in strešni sistem Eleganta na strehi novozgrajene hiše. Foto: Arhiv ponudnika

Tipični solarni panel tehta okoli 18-25 kg, brez kovinskih konstrukcij na katere je povezan. Na streho je običajno nameščenih več panelov, ki znatno obremenijo ne le sistem solarnih nosilcev, ampak tudi strešno konstrukcijo - vsaka hiša ni primerna za tako težko obremenitev. Dodatna ojačitev strešne konstrukcije je lahko velik strošek, ki se mu mnogi investitorji razumljivo želijo izogniti.

Streha s sončno elektrarno ima veliko nenamernih lukenj na kvadratni meter za namestitev nosilcev in preboje kablov. Jasno je, da bo streha s takimi preboji delovala drugače kot streha brez. Za razliko od GERARD-a, nekateri proizvajalci strešnih kritin ne ponujajo posebnih dodatkov za namestitev solarnih sistemov. Zaradi tega so paneli na streho nameščeni nestrokovno. Take strehe ni več mogoče šteti za popolnoma nedotaknjeno in kot take tudi ne odporne na vse pogostejše vremenske ekstreme.

Novost na trgu: solarna kritina

Solarni paneli kot kritina? Da, tudi to je z GERARD-om postalo mogoče. Sončne celice eQube so diskretno vgrajene v GERARD-ov strešni sistem Eleganta.

Brez dodatnih oblog, pritrdilnih elementov ali okvirjev! Tako, kot nam je všeč. Foto: Arhiv ponudnika

EQube je fotonapetostni sistem, integriran v kritino. Strešniki s solarnimi celicami tako objektom ponujajo celovit strešni sistem, ki vključuje vrhunske monokristalne sončne celice z najvišjo zmogljivostjo v industriji. Takšni solarni strešniki celotni strehi dajejo izjemno eleganten videz.

Sodelujte v nagradni igri in vaša nova streha GERARD je lahko BREZPLAČNA Izpolnite spletni obrazec na spletni strani GERARD, oddajte svoje povpraševanje in sodelujte v nagradni igri. Z malo sreče boste prav vi srečni nagrajenec/-ka, ki mu/ji bodo ob nakupu strešne kritine GERARD povrnili sto odstotkov vrednosti nakupa. Vabljeni k sodelovanju.

Elegantna in učinkovita solarna kritina

Streha s položeno strešno kritino GERARD, ki ima vgrajene eQube sončne celice, odraža videz prihodnosti. Ker je tovrstna sončna elektrarna del strehe, je manj vpadljiva, celoten videz objekta pa je bolj eleganten, celo futurističen.

A še zdaleč ni vse v videzu. EQube zagotavlja enako učinkovitost na kvadratni meter kot mnogi tradicionalni fotovoltaični sistemi. Vsaka plošča zagotavlja 60 vatov moči. Povprečno gospodinjstvo za svoje potrebe potrebuje 4 kWh, kar pomeni, da jim za lastne energetske potrebe zadošča že 66 strešnikov. Če to preračunamo v kvadratne metre strehe, bo za tako sončno elektrarno dovolj že 27 kvadratnih metrov.

Dvanajst strešnikov eQube na strehi na fotografiji zagotavlja 0,768 kWh. Foto: Arhiv ponudnika

Solarni strešniki so lažji od standardnih sončnih panelov

Solarno kritino lahko namestite na strehe vseh vrst objektov, tudi na modularne zgradbe in celo mobilne hiške. Za namestitev ne potrebujete velike površine, hkrati pa tovrstna kritina, čeprav ima vgrajene sončne celice, ne predstavlja pretežke obremenitve za streho. Vsak solarni strešnik eQube strehi doda le kilogram dodatne obremenitve, s čimer so ti strešniki glede na površino kar šestkrat lažji od tradicionalnih solarnih panelov.

Solarna kritina, ki deluje tudi brez neposredne sončne obsijanosti

Strešniki eQube z vgrajenimi sončnimi celicami generirajo električno energijo tudi zgolj iz dnevne svetlobe, torej ne delujejo le v svetlih sončnih dneh. Mnogi sončni paneli so namreč odvisni od neposredne sončne svetlobe. Solarna kritina eQube energijo proizvaja tudi v oblačnih dneh. To je še posebej pomembno za prebivalce krajev, ki imajo na letni ravni manj sončnih dni.

Samočistilne solarne plošče

Tradicionalni solarni paneli na strehi zahtevajo redno čiščenje. Okoli konstrukcije se lahko namreč kaj hitro nabere umazanija, ki lahko hitro vpliva na delovanje sončne elektrarne. To pomeni, da lastnikom tradicionalnih sončnih elektrarn preostaneta le dve izbiri: da najamejo nekoga, ki jim bo ta predel strehe očistil, ali pa da se sami povzpnejo po lestvi in očistijo sončne panele ter konstrukcijo.

Odsotnost zunanjih pritrdilnih elementov onemogoča gnezdenje ptic ali kopičenje odpadkov. Foto: Arhiv ponudnika

Pri solarni kritini eQube so te skrbi popolnoma odveč. Njihova sodobna tehnologija zagotavlja, da so plošče samočistilne. Umazanija, prah in mah se jih tako ne oprimejo, zato tudi redno čiščenje ni potrebno.