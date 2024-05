Torek, 7. maj:

O prvem finalistu lige prvakov se je v torek odločalo v Parizu. Razprodani Park Princev v prvem polčasu ni videl zadetkov. PSG je skušal prebiti rumeno-črni zid v obrambi, a francoski prvaki niso bili uspešni. Proti vratom so resda usmerili več strelov (7:3, od tega 3:2 v okvir vrat), a niso resneje ogrozil Gregorja Kobla. Najlepšo priložnost so si v prvem polčasu ustvarili gostje, v 36. minuti se je Karim Adeyemi po izjemnem protinapadu znašel pred vratarjem PSG Gianluigijem Donnarummo. Italijan se je izkazal in ubranil strel, tako da je ostalo pri 0:0.

Na začetku drugega polčasa pa so sledile nore minute. Mladi zvezni igralec PSG Warren Zaïre Emery se je znašel v imenitnem položaju, a je z okrog petih metrov zatresel okvir vrat. Na drugi strani pa je Borussia šokirala gostitelje in prek Matsa Hummelsa, ki je bil po predložku s kota najvišji iz skoka in premagal nemočnega Donnarummo, povedla z 1:0.

S tem je podvojila prednost s prve tekme v Dortmundu, tako da je pošteno zadišalo po tem, da bodo rumeno-črni po 11 letih znova zaigrali v finalu lige prvakov na Wembleyju.

Goste pa je spremljala v francoski prestolnici tudi sreča. Glede na to, kako hrabro so se borili v obrambi in ustavljali nevarne napade tehnično izjemno nadarjenih gostiteljev, je na Parku princev obveljal rek, kako sreča spremlja hrabre. Kaj se je zgodilo? Nuno Mendes je v 61. minuti po strelu z roba kazenskega prostora zatresel vratnico. Pozneje je Hummels še enkrat zatresel mrežo, a je bil v očitnem nedovoljenem položaju, tako da je bil zadetek razveljavljen.

Izbrancem Luisa Enriqueja je zmanjkovalo časa. Vse sile so podali v napad. Ko so gostitelji v nadaljevanju povsem pritisnili na vrata, je Kylian Mbappe v 87. minuti zatresel prečko, minuto pozneje pa je podobno storil še Vitinha! Tako je PSG na obeh tekmah kar šestkrat zatresel okvir vrat Dortmundčanov, nikoli pa ni premagal vratarja Borussie. Nemški velikan je na drugi strani dvakrat zmagal s tesnih 1:0 in si priigral napredovanje v finale lige prvakov. Končno razmerje strelov na gol je bilo sicer 21:5 za PSG (5:2 v strelih v okvir vrat).

Mbappe še zadnjič v Evropi za PSG

Kylian Mbappe ima danes priložnost, da se s PSG drugič v karieri uvrsti v finale lige prvakov. Foto: Guliverimage V središču pozornosti je bil Kylian Mbappe, prvi zvezdnik francoskega nogometa in eden najboljših napadalcev na svetu. Na tekmi v Dortmundu je pokazal manj od pričakovanega, tokrat pa je želel zasijati v polni luči, a se znova ni vpisal med strelce.

Glede na to, da je zavrnil podaljšanje pogodbe s Parižani, bo po koncu sezone zapustil Park princev. Ker je PSG izpadel, bi lahko v kratkem javno naznanil, kam odhaja po koncu sezone. Že dolgo sicer v javnosti kroži prepričanje, da bo izbral Real Madrid.

Borussia se je uvrstila tretjič v finale lige prvakov, PSG ostaja pri enem finalu.

V sredo še spektakel v Madridu

V sredo ob 21. uri bo na sporedu še drugi polfinale med Realom iz Madrida in münchenskim Bayernom. Na prvi tekmi v bavarski prestolnici je bilo 2:2. Real je povedel prek Viniciusa Juniorja, vodstvo sta Bayernu nato v drugem polčasu zagotovila Leroy Sane in Harry Kane, preden je Vinicius končni izid postavil iz enajstmetrovke.

Madridčani, ki so si konec tedna zagotovili naslov španskega prvaka, so neporaženi na zadnjih osmih tekmah lige prvakov proti Bayernu iz Münchna (šest zmag, dva neodločena izida) in so zmagali na šestih od zadnjih sedem domačih obračunov z njimi. Medtem ko se Carlo Ancelotti poteguje za uvrstitev v rekordno šesti finale lige prvakov, bi lahko Thomas Tuchel postal prvi trener, ki bi se v finale uvrstil s tremi različnimi klubi. To mu je uspelo še na klopi PSG in Chelseaja. Ancelotti medtem na devetih srečanjih lige prvakov z Bayernom še ni izgubil, osvojil je šest zmag in tri remije.

Real in Bayern sta se pomerila v sedmih polfinalnih dvobojih najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, iz katerih je Bayern napredoval štirikrat. A španski velikan je zmagal v zadnjih dveh v sezonah 2013/14 in 2017/18, pri čemer je obakrat kasneje tudi osvojil tekmovanje. Bayern ob tem ni na nobeni od zadnjih 16 tekem lige prvakov proti Realu ohranil nedotaknjene mreže, kar je njegov najdaljši niz brez prejetega gola proti kateremukoli klubu v tekmovanju.

V nemški ekipi bo manjkal Raphael Guerreiro, ki si je poškodoval gleženj. Tridesetletni Guerreiro je ob sobotnem porazu s Stuttgartom z 1:3 predčasno končal tekmo zaradi poškodbe po samo 17 minutah, ko je poskušal blokirati strel. Pod vprašajem so tudi Eric Dier, Matthijs de Ligt in Dayot Upamecano. Pri Realu ni zanesljiv le nastop Aureliena Tchouamenija, v ekipo se je vrnil vratar Thibaut Courtois, a bo srečanje z Bayernom začel na klopi.

Finale bo 1. junija na Wembleyju.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

