Kako svojemu ljubljenčku podaljšati življenje?

Vsak lastnik domače živali si želi samo eno – da bi mu njegov ljubljenček čim dlje delal družbo in da bi svoja zadnja leta preživljal karseda kvalitetno. Tako kot pri ljudeh je tudi pri živalih poleg gibanja najpomembnejša prehrana. Ta se lahko razlikuje glede na starost, pasmo, aktivnost, občutljivost, alergije in druga bolezenska stanja. Najustreznejšo poiščite v najbližji trgovini Mr. Pet.

Foto: Mr. Pet

Najpogostejše zdravstvene težave psov, ki z lastniki po pomoč prihajajo v trgovino Mr. Pet, so:

- debelost, alergije,

- občutljivosti in prebavne težave,

- starost, težave gibalnega sistema,

- izbirčnost in neješčnost.

Za debelost so krivi lastniki

Če so za debelost svojih psov ponavadi krivi lastniki, pa prehranske alergije, občutljivosti in prebavne težave največkrat pripisujemo pasmi. Najpogostejše alergije so tiste na škrobnata živila (pšenica, koruza, soja), problematične pa so lahko tudi nekatere vrste mesa. Med njimi se zanimivo največkrat znajdeta perutnina in govedina, ki jo uživa tudi največ kosmatincev. Prebavne motnje se pri psih pojavijo iz različnih razlogov, pogosto je težava tudi v prehitri menjavi hrane, ki naj bo postopna.

Foto: Mr. Pet

Starost naj bo aktivna

Izbira hrane, ki je namenjena seniorjem, je prvi korak k boljšemu počutju, pomagamo pa si lahko tudi z različnimi dodatki . Da bodo zrela leta aktivna, je že pri mlajših starostih priporočljiv vnos omega 3 maščobne kisline (lososovo olje, olje polenovke ali sardin, kapsule ribjega olja, pa tudi sveže ribe). Ker komercialno pripravljena hrana ni bogata z omega 3, je pomembno, da tovrstne izdelke dodajamo vsem psom in tudi mačkam. S starostjo se pri mnogih pasmah pogosto razvije tudi artritis, ki gibanje oteži, to pa potem vodi v debelost, zato lastniki pogosto posežejo po prehranskih dodatkih za boleče sklepe.

Težave z gibanjem vodijo v debelost

Veliko psov ima težave z gibanjem. Pogosto gre za težave, ki so značilne za določene pasme, lahko pa gre tudi za napake v razvoju ali poškodbe. Težave s kolki so zaradi dednosti najpogostejše pri določenih pasmah, ki jim lahko pomagamo s prilagojeno prehrano, predvsem pa bodimo pozorni na njeno količino.

Foto: Mr. Pet

Lososvo olje za prave gurmane

Petičnežem ponudimo kvalitetnejšo hrano, ki naj jo uživa skozi igro z miselnimi igračami. Obrok pa mu popestrimo z dodatki – kot nalašč za to je nekaj kapljic lososovega olja , okusni posipi in pa mokra hrana .

Mr. Pet, kjer vam nudimo strokovno pomoč glede prehrane, in svojemu ljubljenčku poiščite optimalno prehrano. Po nasvet se odpravite v svojo najbližjo poslovalnico.

Naročnik oglasnega sporočila je MR. PET.