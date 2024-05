Legendarni zvezdnik lige NBA dal misliti Dončiću

Jayson Tatum je prvi zvezdnik Boston Celtics. Foto: Reuters V noči na sredo se bosta v ligi NBA začeli novi seriji končnice. V konferenčnem polfinalu bosta skušala vlogo favoritov in prvih nosilcev, s čimer sta deležna tudi prednosti večjega števila tekem na domačem igrišču, upravičiti Boston in Oklahoma City. Celtics bodo gostili Cleveland, ki si je napredovanje med osem najboljših zagotovil kot zadnji, saj je za napredovanje proti Orlandu kot edini v letošnjem play-offu potreboval sedem tekem. V nedeljo mu ni kazalo dobro, v prvem delu je že zaostajal za -18, a nato na krilih Donovana Mitchlla preobrnil rezultat.

Tokrat čaka Cavalierse neprimerno zahtevnejša ovira, za mnoge kar prvi favorit za osvojitev naslova. Boston se bo na krilih Jaysona Tatuma, Jaylena Browna in Kristapsa Porzingisa v boj za prvo zmago podal malce po 1. uri po slovenskem času.

Obračun največjih: SGA proti Dončiću

Shai Gilgeous-Alexander je najboljši strelec Oklahoma Cityja. Foto: Reuters Poltretjo uro pozneje bodo marsikje po Sloveniji zazvonile budilke. Luka Dončić, najprepoznavnejši slovenski športnik na svetu in eden najboljših košarkarjev na svetu, se bo prvič v drugem krogu končnice pomeril proti Oklahoma City Thunder. Dallas Mavericks, ki so v uvodni seriji s 4:2 izločili LA Clippers, bodo imeli opravka z najboljšo ekipo zahodne konference po rednem delu sezone. V središču pozornosti bosta dva izmed treh najboljših igralcev rednega dela, Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Slovenec Luka Dončić, ki bosta v noči na četrtek izvedela končni vrstni red v glasovanju za prejemnika priznanja MVP. Zadnje se že tretjič v zadnjih štirih sezonah nasmiha Srbu Nikoli Jokiću, ki pa v teh dneh ni pretirano srečen, saj branilec naslova Denver proti Minnesoti zaostaja že z 0:2.

Zmagovalec omenjene serije se bo v konferenčnem finalu zahoda pomeril proti boljšemu iz obračuna med Thunder in Mavericks. Dončić si želi drugič v karieri nastopiti v tem delu tekmovanja. Leta 2022 je izgubil proti poznejšemu prvaku Golden Statu, a je pred tem v konferenčnem polfinalu izločil prvopostavljeni Phoenix. Bi se lahko zgodovina ponovila in bi tokrat padel Oklahoma City?

Barkley meni, da bo Dort izčrpal Dončića

Dvoboj v Oklahoma Cityju bo z zanimanjem spremljal tudi Charles Barkley. Foto: Getty Images Dallas vstopa v serijo optimističen in samozavesten, saj je dvojec LuKai (Luka Dončić in Kyrie Irving) dokazal, kako je sposoben dosežkov na najvišji ravni, 25-letni Ljubljančan, ki so ga pestile zdravstvene težave (poškodba kolena in prehlad), pa si je lahko v zadnjih dneh le nekoliko obnovil moči. V taboru Oklahome bo skušal Dončića, prvega strelca rednega dela prvenstva, zaustaviti Luguentz (Lu) Dort, eden najboljših obrambnih igralcev v ligi.

Sodeč po napovedi nekdanjega zvezdnika lige NBA, zdaj pa televizijskega strokovnega komentatorja Charlesa Barkleyja, čaka slovenskega virtouza "pekel". Legendarni Chuck je namreč mnenja, da bo Dort izčrpal Dončića, hkrati pa imel v obrambi lažje delo s Slovencem, kot je imel v prvem krogu z Brandonom Ingramom (New Orleans). Thunder so sicer izločili Pelikane s prepričljivimi 4:0. Gilgeous-Alexander, ki je med prvo serijo postal oče, sicer zelo spoštuje Dončića, a hkrati dodaja, da ga bodo skušali ustaviti in razorožiti s pomočjo celotne ekipe. Dončića se bodo torej lotili kolektivno, največji učinek v obrambi pa pričakujejo od Dorta.

Statistika sicer sporoča, da zna Dončić dobro igrati tudi proti igralcem takšnega kova, kot je Dort. Proti njemu je odigral sedem tekem, na njih pa dosegal v povprečju 32,3 točke, 11,1 skoka in 10,3 asistence. Torej v povprečju trojni dvojček! Foto: Guliverimage

