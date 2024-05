125 let tradicije, kakovosti in inovacij

Foto: Hipp

Zgodovina inovacij: HiPP se ponaša z bogato zgodovino inovacij, ki segajo vse do leta 1899, ko je Joseph Hipp v svoji slaščičarni v Pfaffenhofenu an der Ilm ustvaril prvo otroško hrano. Prve zavojčke moke iz prepečenca je v košari na svojem kolesu vozil od vrat do vrat in jih prodajal sosedom. Njegov sin Georg Hipp st. je nadaljeval in nadgradil družinsko tradicijo in ustanovil podjetje, ki je danes znano kot HiPP. Najprej je v tem podjetju pripravljal dve sadni in dve zelenjavni kašici, pakirani v pločevinke, kasneje pa je prešel na stekleno embalažo in razširil izbor kašic. Zavezano trajnosti in kakovosti, je bilo podjetje HiPP pionir na področju ekološkega kmetovanja in varovanja podnebja, dolgo preden so to postale globalne prioritete.

Trajnostno delovanje: HiPP je že od nekdaj predan trajnostnemu delovanju. "Trajnostno kmetijstvo ohranja zdravje tal in zagotavlja, da bodo ta edinstveni vir lahko uporabljali tudi naši otroci in vnuki," pravi trenutni vodja podjetja. Ekološke surovine za HiPP dobavlja več kot osem tisoč ekoloških kmetov in tako na leto zaščitimo vsaj 15 tisoč hektarjev kmetijske površine pred umetnimi gnojili in pesticidi. Trajnost ni le cilj, ampak nenehen proces, ki zahteva skrbno pregledovanje in ponovno vrednotenje. HiPP je na tej poti že 125 let in bo nadaljeval tudi v prihodnje.

Foto: Hipp

Kakovost, ki šteje: Za HiPP je zagotavljanje vrhunske kakovosti najpomembnejša naloga. "Visoki standardi kakovosti, ki zagotavljajo dobro počutje naših mladih potrošnikov, so skozi generacije ostali nespremenjeni," poudarja Stefan Hipp (predstavnik četrte generacije družinskega podjetja HiPP). HiPPova zaveza kakovosti se odraža v vsakem izdelku, ki ga ponujajo, in v storitvah, ki jih nudijo svojim strankam.

Foto: Hipp

Praznujte z nami 125 let HiPP in sodelujte v nagradni igri! V okviru praznovanja 125. obletnice HiPP vas vabimo, da sodelujete v naši veliki nagradni igri. Sodelujete lahko na dva načina: 1. S poslanim SMS-sporočilom Ob nakupu* HiPP izdelkov v vrednosti 9 evrov pošljite SMS s ključno besedo HIPP in številko računa na 3131 ter sodelujte v nagradnem žrebanju. *Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Več informacij poiščite na www.hipp.si. Aktivnost ne velja ob nakupu začetnih mlečnih formul za dojenčke. 2. S sodelovanjem v nagradnem kvizu na spletni strani Nagradna igra poteka od 1. maja do 30. junija 2024. V nagradni igri lahko osvojite naslednje nagrade: 100x HiPP držalo za dudo,

80x HiPP slonček,

20x HiPP obesek za voziček,

20x HiPP poganjalček. Ne zamudite priložnosti, da praznujete z nami in osvojite čudovite nagrade. Pridružite se nam v praznovanju in pokažite svojo ljubezen do HiPP-a!

Mlečna učilnica: Dragi starši, vemo, da starševstvo ni vselej lahka vloga, zato vam želimo stati ob strani ves čas. Za vas smo pripravili Mlečno učilnico, v kateri najdete odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana z dojenjem, mlečno formulo in kombiniranjem obojega. Mlečna učilnica je na voljo pod okriljem spletne Šole za starše in je za vse starše brezplačna. Pripravili smo jo v sodelovanju s pediatrinjo dr. Heleno Mole, ki je v kar 15 kratkih videih razjasnila glavne "mlečne" dileme.

Foto: Hipp

Naročnik oglasnega sporočila je ATLANTIC TRADE D. O. O.