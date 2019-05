V živo: huda napaka branilca Mure, Maribor želi nazdravljati s šampanjcem #video

Krško : Mura 0:0 (-:-)

13. minuta: zdaj je zapretila Mura. Nik Lorbek se je znašel v ugodnem položaju, a je obramba Krškega s skrajnimi močmi le blokirala njegov strel in preprečila vodstvo Mure. 1. minuta: velika priložnost za Krško. Branilec Mure Aleksandar Bošković si je privoščil napako, po kateri se je Ante Vukušić znašel sam pred vratarjem Mure. Čuvaj črno-belih se je izkazal in preprečil vodstvo gostiteljev. Priložnost Vukušića in obramba Šafarića: Začetek tekme v Krškem. Pri Muri na vratih ni Matka Obradovića, ki je v tej sezoni v tako dobri formi, da kandidira za najboljšega igralca sezone v točkovanju SPINS XI. Na vratih je Dean Šafarić, ki brani za Muro prvič po 7. krogu. Kdo bo na današnji tekmi v Krškem igral od prve minute? Znani sta postavi NK Krško in Mura ?#PLTS ? | #KRSMUR ⚽ pic.twitter.com/9dlRcCRVc4 — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 11, 2019 Sobota prinaša spopad zadnjeuvrščenega Krškega in Mure. Posavci so se znašli v dvojnih težavah. Zaostanek za tekmeci je tako velik, da jih na deveto mesto popelje le še čudež, za nameček pa jim je licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) zavrnila še tekmovalno licenco za nastop v prvi ligi za prihodnjo sezono, tako da je prvoligaška prihodnost zelenih iz Krškega vse prej kot spodbudna. Prekmurci pod vodstvom Anteja Šimundže, s katerim so pred kratkim podaljšali sodelovanje, lovijo evropsko vozovnico. Na štadionu Matije Gubca bodo nastopili brez kaznovanega Žige Kousa.

Zaključna žogica za Maribor

Zadnji večni derbi v Mariboru se je končal v korist Ljubljančanov. Foto: Mario Horvat/Sportida Največji spopad, kar ga lahko ponudi Slovenija, bo plenil pozornost v Ljudskem vrtu. Udarila se bosta vodilni Maribor in branilec naslova Olimpija. Vijolice imajo pred Ljubljančani velikih 11 točk prednosti. Če bodo premagale zmaje, si bodo zagotovile 15. državni naslov že štiri kroge pred koncem prvenstva. Milaničeva četa bo naredila vse, kar je v njeni moči, da prekine niz dveh zaporednih domačih porazov proti Olimpiji in se z navijači v polnem Ljudskem vrtu poveseli ob novem klubskem uspehu.

''Zame je to posebna okoliščina. Nimam še nobene trofeje v karieri, tako da se veselim tega trenutka,'' sporoča mladi napadalec Jan Mlakar, ki je v zadnjih krogih ujel strelsko formo, po koncu sezone pa zapušča Štajersko in odhaja na Otok. Gostitelji bodo zaradi kazni pogrešali zveznega igralca Alexandruja Cretuja, pri gostih pa bo manjkal najboljši asistent Asmir Suljić. Strateg Olimpije Safet Hadžić ga bo zelo pogrešal, v napadu pa bo še večje odgovornosti deležen najboljši strelec tekmovanja Rok Kronaveter.

Zmaji bodo poskušali Mariborčanom pokvariti vnaprej pripravljeno zabavo in poskrbeti, da bo vprašanje o prvaku ostalo odprto tudi po 32. krogu. Večni derbi bo prvič v sodniški karieri vodil delivec pravice Bojan Mertik. Prenos spektakla iz Maribora se bo na Planet TV začel že ob 17.15.

Kdo bo dobil večni derbi? NK Maribor 62,60% +

NK Olimpija 29,62% +

Tekma se bo končala z neodločenim izidom 7,77% +

Kobiljar ni dočakal le prvega

Če je prvi polčas dvoboja v Velenju ponudil uspavanko, občinstvo pa je dočakalo le eno resnejšo priložnost, so knapi v nadaljevanju zaigrali veliko bolje in povsem nadigrali goste iz Kidričevega. Sarajevčan Rijad Kobiljar, ki se je pred prihodom v Velenju neuspešno dokazoval pri Olimpiji, je dočakal strelski prvenec za knape.

Strelski prvenec Rijada Kobiljarja v Sloveniji:

Ni se ustavil le pri enem zadetku, ampak mrežo Luke Janžekovića zatresel kar dvakrat. Končni rezultat je postavil Žiga Škoflek, ki je z 12 zadetki eden najboljših strelcev tekmovanja, gostje pa po dveh izključitvah, rdeči karton sta prejela Luka Koblar in Kruno Ivančić, niso mogli resneje ogroziti vrat Rudarja. Velenjčani so vedno bližje obstanku, Kidričani pa vedno bolj oddaljeni od mest, ki peljejo v Evropo.

Rezervist Vuk spravil Gorico v hude težave

Domžalčani so se z zmago nad Gorico utrdili na tretjem mestu. Foto: Vid Ponikvar Uvodna tekma 32. kroga je bila odigrana v petek v Domžalah. Sprva je bolje kazalo gostom iz Nove Gorice, ki so po zaslugi Andrije Filipovića, Hrvat je dosegel osmi zadetek v tej sezoni, dobili prvi polčas z 1:0. V nadaljevanju je članski reprezentant Adam Gnezda Čerin hitro izenačil na 1:1, nato pa so rumeni pritisk pred vrati gostov kronali v zadnji minuti, ko je rezervist Slobodan Vuk izkoristil podajo kapetana Senijada Ibričića in postavil končni rezultat 2:1.

Domžalčani so se utrdili na tretjem mestu, ki zagotavlja preboj v Evropo, Novogoričani pa ostajajo na nehvaležnem predzadnjemu mestu, ki pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi.

Vroči Majcen izziva celjsko obrambo

Luka Majcen je prvi strelec tekmovanja. Foto: Matic Ritonja/Sportida V nedeljo bosta na igrišče stopila Triglav in Celje. Kranjčani bodo branili osmo mesto, ki zagotavlja varen obstanek, Celjani pa poskušali ohraniti četrto mesto, s katerim bi dobre predstave v tej sezoni nagradili z nastopom v kvalifikacijah za evropsko ligo.

V taboru domačih veliko stavijo na razigranega strelca Luko Majcna, gostje pa bodo pogrešali najboljšega igralca Rudija Požega Vancaša, ki se je poškodoval na zadnji tekmi proti Krškemu. Mreža celjskega kluba se na zadnjih dveh tekmah ni zatresla, Kranjčani pa so na gostovanju v Ljubljani morali po žogo v svojo mrežo kar štirikrat.

Najboljši strelci: 15 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav)

14 - Rok Sirk (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Luka Zahović (Maribor)

12 - Jan Mlakar (Maribor), Žiga Škoflek (Rudar)

11 - Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Andrija Filipović (Gorica), Dino Hotić (Maribor), Mitja Lotrič (Celje)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Domžale : Gorica 2:1 (fotograf Vid Ponikvar):

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Vrhunci s tekme:

Rudar : Aluminij 3:0