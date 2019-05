Olimpija je dvanajsttisočglavo množico v Ljudskem vrtu utišala že v prvem polčasu, ko je dosegla vse tri zadetke, domači pa se v drugem polčasu niso mogli več vrniti in ostalo je pri visoki zmagi gostov, od veselice in polivanja s šampanjcem pa ni bilo nič.

Po bolečem porazu se je oglasil tudi športni direktor Maribora, Zlatka Zahovića, ki se je v svojem imenu in imenu vseh v klubov opravičil navijačem, ki so bili po tekmi besni. Šlo je celo tako daleč, da je pri športnemu direktorju Maribora priletelo kar nekaj plastenk, kozarcev in tudi bakla, ki ga je zgrešila za nekaj centimetrov.

Vrhunci derbija v Mariboru:

"Derbi je zelo lahko analizirati, to je verjetno v 12 letih naša najslabša tekma. Se opravičujem navijačem, v svojem imenu, v imenu strokovnega vodstva, vseh v klubu. V tej želji, da bi navijačem dali to, kar smo si vsi želeli, da bi postali prvaki na današnji dan, smo pogoreli. Bili smo premotivirani in v tem namenu, da bi vsi skupaj šli veseli s stadiona, odigrali res slabo," je po boleči klofuti za spletno stran NK Maribora povedal športni direktor, velike jeze in nešportnega vedenja navijačev v Ljudskem vrtu po koncu tekme ni komentiral.

Mariborčani bodo bodo imeli popravni izpit za potrditev naslova že v sredo, ko bodo v 33. krogu gostovali v Celju. Mariborčani potrebujejo zmago in pomoč Domžal, ki prihajajo v Stožice.

Veliko dela za policijo

Ob sobotnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo, kjer je v Ljudskem vrtu s 3:0 slavila Olimpija, so imeli policisti kar nekaj dela. Zaradi uporabe pirotehnike in kršenja javnega reda in miru so obravnavali in oglobili več kot deset kršiteljev, zaradi uporabe pirotehničnih sredstev bo uveden tudi postopek zoper organizatorja prireditve.

Viole niso varčevale s pirotheniko, ki so jo brez težav pretihotapile mimo varnostnikov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Policisti pred tekmo niso obravnavali dogodkov, ki bi bili povezani s tekmo, so pa zato imeli precej dela med in po tekmi, ko so obravnavali in oglobili več kot deset kršiteljev predpisov s področja javnega zbiranja in javnega reda in miru. Policisti so med tekmo obravnavali več primerov posedovanja in uporabe pirotehnike, po tekmi pa so obravnavali tudi kršitelja, ki je petardo vrgel pod osebni avto.

Policisti so trem osebam izrekli prepoved udeležbe na javnih prireditvah, zoper enega od njih bodo podali tudi odložilni predlog na sodišče. Policisti so bili zoper enega kršitelja primorani uporabiti prisilna sredstva, 29-letni državljan Slovenije pa je osumljen storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.