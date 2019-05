Milanič pojasnil, zakaj je prišlo do poloma proti Olimpiji #video

Nogometaši Maribora so v sobotni večni derbi proti Olimpiji vstopili z željo po zmagi, s kateri bi lahko v nabito polnem Ljudskem vrtu že proslavljali nov državni naslov. Želja se jim ni uresničila, saj so bili zmaji boljši kar s 3:0. Vse zadetke so dosegli v prvem polčasu, prvega je v 16. minuti prispeval 19-letni Haris Kadrić, ki je bil previsok za mariborsko obrambo. Takrat so se po besedah stratega Maribora, ki v tej sezoni naskakuje dvojno krono, tudi povsem podrli načrti gostiteljev.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

''Dejansko smo igrali dobro le do prvega prejetega gola. Do takrat smo delovali solidno, samozavestno, nato pa nas je prvi gol tekmeca presekal. Od tistega trenutka naprej smo bili izredno slabi. V drugem delu smo želeli obrniti potek dogodkov. En zadetek bi nam dvignil energijo, a nam ni uspelo do samega konca,'' je Darko Milanič strnil vtise po bolečem porazu proti največjemu tekmecu.

Milanič navdušen nad navijači: Viole so neverjetne

Darko Milanič je nameraval Maribor popeljati do naslova proti Olimpiji, a se mu načrt ni uresničil. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vijolice so se nadejale sanjskega scenarija, zagotovitvi 15. državnega naslova po neposredni zmagi nad Olimpijo, s katero bi tudi prekinili niz zaporednih domačih porazov proti zmajem. Načrt se jim ni uresničil, na igrišču je, zlasti v prvem polčasu, prevladovala gostujoča ekipa. ''Ujeli smo zelo slab dan. Dejansko smo najverjetneje izgoreli v tej veliki želji. Po prvem zadetku nismo bili več na igrišču,'' je iskal razloge za padec, ki ga ni pričakoval v igri Maribora, a se je zgodil po zadetku Kadrića.

Čeprav je izostal rezultat, ki bi vijolicam že zagotovil naslov, in je Olimpija prizadejala Mariboru bolečo zaušnico, so navijači po koncu dvoboja pozdravili nogometaše v vijoličnih dresih z velikim aplavzom.

Podpora je navdušila tudi stratega, ki je še enkrat več javno pohvalil privržence 14-kratnih prvakov. ''Viole so neverjetne. Navijale so do konca. Njihovo podporo izredno cenimo, saj jo dobivamo brez prestanka.''

O finalu pokala (še) ne razmišlja

Mariboru se konec meseca, ko se bo v Celju pomeril z Olimpijo za pokalno lovoriko, ponuja priložnost za maščevanje. Izolan o vnovičnem dvoboju z Ljubljančani še ne razmišlja, najprej bo naredil vse, da konča prvenstveno sezono na prvem mestu.

Vrhunci večnega derbija v Mariboru:

''Zdaj nas čakajo druge, bolj pomembne tekme. Ko bo enkrat finale, se bomo pogovarjali o njem, zdaj pa so pomembne druge tekme.'' Za začetek v sredo zvečer v Celju. Če Olimpija isti dan v popoldanskih urah v Stožicah ne bo premagala Domžal, bodo imeli Mariborčani v rokah drugo zaključno žogico za osvojitev naslova.