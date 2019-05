Hadžić po veličastni zmagi Olimpije ostal skromen in čestital Mariboru za naslov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Olimpije Safet Hadžić je Mariboru v Ljudskem vrtu prizadejal bolečo zaušnico. Kljub zmagi s 3:0, s katero so zmaji preprečili velikemu tekmecu veliko proslavljanje in se mu približali na osem točk razlike, je Milaničevi četi že čestital za naslov, obenem pa razkril, kaj najbolj ceni v igri svoje ekipe.

Nogometaše Olimpije je v četrtem večnem derbiju v tej sezoni vodil še četrti trener. Po Aleksandru Linti, Zoranu Barišiću in Robertu Pevniku se je z Mariborčani pomeril še Safet Hadžić. Pred tekmo v Ljudskem vrtu je naletel na ogromne težave. Zaradi kazni je pogrešal prvega asistenta Asmirja Suljića, zaradi zdravstvenih težav Jucieja Lupeto in Gorana Brkića, za nameček pa je na dan tekme izvedel, da je zdravstveno potrdilo izteklo Tomislavu Tomiću, tako da je ostal brez še enega zveznega igralca. Junaka zadnjega derbija v Ljudskem vrtu, ko je z evrogolom lani jeseni postavil končnih 2:1.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Na igrišču moraš uživati

Safet Hadžić je popeljal Olimpijo do sladke zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Takrat je Olimpija prekrižala načrte Mariboru, podobno pa je storila tudi v soboto, ko je utišala okrog 12 tisoč domačih privržencev že v uvodnem polčasu. Dobila ga je s 3:0! ''Čestital bi svojim igralcem za zmago. Res je, 3:0 je za nas velik rezultat. Prvi polčas smo odigrali idealno, kot smo si želeli, in rezultat je tu,'' je v svojem skromnem slogu pripomnil Hadžić, ki bo vodil Olimpijo (vsaj) do konca sezone.

Ko mu je novinar Planet TV Matej Podgoršek ponovil besede mladega strelca Harisa Kadrića, kako je užival na igrišču na Štajerskem, je strateg Olimpije pojasnil: ''To je moj moto. Če greš na igrišče, greš z namenom, da uživaš in da uživa tudi občinstvo. Da enostavno vidijo veliko zadetkov. To sem si želel, tako je tudi bilo,'' ni skrival zadovoljstva, ker se je dvoboj iztekel po njegovih željah.

Kaj bo šele, ko bo opravil več kot 19 treningov

Veselje nogometašev Olimpije po zmagi v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Olimpija je z zmago preprečila veliko proslavljanje NK Maribor, ki bi si v primeru novih treh točk že zagotovil 15. državni naslov. V 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije ga ni dočakal, zmaji pa so pozdravili že tretjo zaporedno zmago v gosteh pri največjem tekmecu.

''Pač, tako je. Čestital bi Mariboru, čeprav formalno še ni prvak, ampak vsekakor mislim, da bo. Še enkrat bi jim čestital za naslov prvaka, mi pa gremo dalje,'' je prepričan, da bodo Mariborčani v zadnjih štirih krogih osvojili potrebno število točk in ohranili veliko prednost pred Olimpijo.

Hadžić je ekipo prevzel šele sredi spomladanskega dela, za zdaj pa je nanizal zgolj zmage in poraz v Celju. Napoveduje, da bi lahko Olimpija nizala še boljše predstave, saj se ekipa pod njegovim vodstvom še uigrava. ''Odkar sem prevzel ekipo, smo imeli le 19 treningov. Ekipa napreduje. Imamo svoje cilje, iz dneva v dan se vidi napredek. Upam, da bo še boljše,'' je napovedal še boljše igre. Če se bo njegova napoved uresničila, bi lahko imela Olimpija velike možnosti v finalu pokala Slovenije, kjer se bo 30. maja v Celju pomerila prav z Mariborom.

Olimpija ni odvisna od nobenega igralca

S stanovskim kolegom Darkom Milaničem se bo pomeril še 30. maja v finalu pokala Slovenije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Takrat bo imela verjetno na razpolago še več kakovostnih igralcev, ki so morali zaradi takšnih in drugačnih razlogov, med najbolj nenavadnimi odsotnostmi je izstopala Tomićeva, ker mu je poteklo zdravstveno potrdilo, a Hadžić iz tega noče delati drame. Zaradi tega ni jadikoval pred srečanjem, ampak iskal rešitve z igralci, ki so vskočili na izpraznjene položaje odsotnih.

''Pomembna je filozofija igre. Potem, ne glede na to, kdo manjka, pridejo novi igralci, si želijo igrati in se dokazovati. Brezpredmetno je trditi, da smo odvisni od katerega igralca,'' je poudaril moč zmajev, ki jo izžareva filozofija igre pod njegovim vodstvom.

V Ljudskem vrtu je prinesla navijačem Olimpije ogromno uspeha, Mariboru pa zadala velik glavobol, saj je tako želeno proslavljanje 15. naslova pred polnim stadionom padlo v vodo. Do nadaljnjega, čeprav je trener Hadžić že prepričan, da bo naslov romal v mesto ob Dravi.