Najstnik, ki je hitro utišal Ljudski vrt #video

Čeprav ima komaj 19 let in je do derbija v Mariboru v prvi ligi odigral le 115 minut, je v 16. minuti dobil pomemben zračni dvoboj pred vrati Maribora in po predložku Dina Štigleca zatresel mrežo vijolic. Olimpijo je popeljal v vodstvo z 1:0 in napovedal izjemen prvi polčas, ki se je končal z ogromno prednostjo zmajev.

''Videl sem, da se pripravlja predložek. Čakal sem, bili smo dogovorjeni, da napadam prvo stativo. To sem skušal storiti in padel je gol,'' je Haris Kadrić po prvem polčasu za Planet TV opisal krstni zadetek v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Zmaji so odšli na odmor z veliko prednostjo. ''Zdaj je pomembno, da zdržimo do konca in ne naredimo kake neumnosti. Da se ne bo zgodil kak preobrat, saj dobro vemo, kako je v nogometu vse mogoče,'' je razmišljal pred drugim polčasom eden izmed junakov v vrstah Olimpije, ki so v prvem delu povsem ponižali vijolice. Tudi po zaslugi mladega napadalca, ki je z glavo potisnil žogo med nogama Kenana Pirića v mariborsko mrežo!