Ljudski vrt sploh še predstavlja prednost NK Maribor? #video

Nogometaši Maribora so v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti ljubljanski Olimpiji z 0:3 (0:3). To pomeni, da si Štajerci že niso zagotovili 15. naslova državnega prvaka. Mariborčani imajo pred Olimpijo osem točk prednosti, do konca prvenstva pa so še štirje krogi. To je že tretji zaporedni domači poraz Maribora v 1. SNL proti ljubljanski ekipi.

Maribor : Olimpija 0:3 (0:3) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 12.000, sodniki: Mertik, Klančnik in Vidali.

Strelci: 0:1 Kadrić (16.), 0:2 Kronaveter (18.), 0:3 Čekiči (35.). Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Dervišević, Vrhovec (od 46. Pihler), Hotić, Vršič (od 58. Tavares), Mlakar (od 79. Mešanović), Zahović.

Olimpija: Vidmar, Andrejašič (od 89. Mujčić), Bagnack, Maksimenko, Štiglec, Putinčanin, Valenčič, Savić, Čekiči (od 90. Gasser), Kronaveter, Kadrić (od 87. Jurčević). Rumeni kartoni: Milec; Putinčanin, Kadrić, Valenčič.

Rdeči karton: /.

Mariborčani bodo na 15. naslov državnega prvaka morali še malce počakati. Tega bi si lahko danes zagotovili z zmago proti večnemu tekmecu iz Ljubljane, a je ta v prvem polčasu povsem zasenčil izbrance Darka Milaniča in prišel do takšne prednosti, da je Mariboru v drugem polčasu ni uspelo izničiti.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 56 2 / 56 3 / 56 4 / 56 5 / 56 6 / 56 7 / 56 8 / 56 9 / 56 10 / 56 11 / 56 12 / 56 13 / 56 14 / 56 15 / 56 16 / 56 17 / 56 18 / 56 19 / 56 20 / 56 21 / 56 22 / 56 23 / 56 24 / 56 25 / 56 26 / 56 27 / 56 28 / 56 29 / 56 30 / 56 31 / 56 32 / 56 33 / 56 34 / 56 35 / 56 36 / 56 37 / 56 38 / 56 39 / 56 40 / 56 41 / 56 42 / 56 43 / 56 44 / 56 45 / 56 46 / 56 47 / 56 48 / 56 49 / 56 50 / 56 51 / 56 52 / 56 53 / 56 54 / 56 55 / 56 56 / 56

Maribor, ki je tokrat igral brez kaznovanega Alexandruja Cretuja, ima štiri kroge pred koncem prvenstva sicer še vedno zajetnih osem točk prednosti in lahko se zgodi, da bo naslov potrdil v sredo, ko bo gostoval v Celju.

Olimpija, ki brani naslov prvaka, bo takrat gostila Domžale. Tokrat je kljub številnim težavam - zaradi kazni je manjkal Asmir Suljić, zaradi poškodbe Jucie Lupeta, neuradno zaradi izteka zdravniškega spričevala Tomislav Tomić - še drugič v sezoni slavila v Ljudskem vrtu, kjer pa ni bilo predsednika zeleno-belih Milana Mandarića.

Kot je pojasnil, se ni želel "še enkrat soočiti z občinstvom, ki s svojim nespodobnim vedenjem resno škoduje športu". S tem je spomnil na incident s prejšnjega gostovanja v Ljudskem vrtu, kjer je bil izpostavljen "agresivnim napadom gledalcev ter vulgarnim žalitvam in grožnjam vidno vinjenih navijačev".

Sanjski polčas Olimpije

Haris Kadrić se je razveselil prvenca v dresu Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ljubljančani so derbi odprli sanjsko za svoje navijače. V 16. minuti so povedli, potem ko je podajo Dina Štigleca z leve strani z glavo unovčil Haris Kadrić, le dve minuti zatem pa je z druge strani podal Jan Andrejašič, z glavo pa je takrat zadel Rok Kronaveter za 2:0 in svoj 16. zadetek sezone, s čimer je spet sam na vrhu lestvice strelcev.

Gostitelji dotlej niso bili nič kaj konkretni, v 24. minuti pa je znova poskusil Kronaveter, takrat pa je Kenan Pirić žogo odbil. Mariborčani so imeli najlepšo priložnost v 34. minuti, ko je iz bližine, s kakih šestih, sedmih metrov, sprožil Blaž Vrhovec, Nejc Vidmar pa se je izkazal z obrambo.

Zadetek Cekicija za 3:0

Le minuto pozneje je ljubljanska ekipa vodila že s 3:0. Amir Dervišević je blizu kazenskega prostora naredil napako, žogo je prestregel Endri Čekiči, ki jo je z roba kazenskega prostora poslal v mrežo.

V 43. minuti je znova na drugi strani sprožil Vrhovec, takrat z več kot 20 metrov, Vidmar pa je s "panterskim" skokom še enkrat več obranil svoja vrata. Minuto pozneje je mariborska obramba znova pozabila na Kadrića, ki je v kazenskem prostoru streljal, izkazal se je Pirić, tako kot nekaj sekund pozneje po strelu z glavo Vitalijsa Maksimenka.

Maribor niti do častnega gola

Želja Darka Milaniča, da bi proslavljal z navijači zmago nad Olimpijo in novo državno zvezdico, se ni uresničila. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V 59. minuti se je Pirić znova proslavil, ko je izjemno posredoval po poskusu Kadrića iz bližine. Na drugi strani je malce pozneje Vidmar ujel žogo po poskusu Marcosa Tavaresa. Sledilo je mirnejše obdobje brez posebnih priložnosti, šele v 82. minuti je bilo malce bolj vroče v ljubljanskem kazenskem prostoru, ko je Maksimenko v zadnjem trenutku izbil žogo.

Malce pozneje je Kadrić prišel do novega strela z glavo, a je bil premalo natančen, v 86. minuti pa je Luka Zahović zadel vratnico ljubljanskega gola. Tavares je v 90. minuti z roba kazenskega prostora meril mimo gola, tako da je ostalo pri visoki zmagi Olimpije.

Mariborčani bodo v 33. krogu v sredo gostovali v Celju, Ljubljančani pa bodo gostili Domžale.

Dogajanje v Mariboru v živo: