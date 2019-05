Mura poslala jasno sporočilo glede Evrope, Krško tone in tone #video

Krško : Mura 0:3



Stadion Matije Gubca, sodniki: Glažar, Skok in Šprah.

Strelci: 0:1 Da Silva (25./avtogol), 0:2 Sirk (49.), 0:3 Lorbek (83.).



Krško: Frelih, Štefulj, Kordić, Ilić, Cetina, Da Silva, Jandrek (od 53. Sokler), Ogrinec (od 46. Kovačič), Volarič, Vekić, Vukušić (od 64. Volaš).

Mura: Šafarić, Šturm (od 72. Pucko), Maruško, Bošković (od 85. Laci), Karničnik, Lorbek, Šporn, Šušnjara (od 62. Horvat), Kouter, Bobičanec, Sirk.



Rumeni kartoni: Štefulj, Da Silva, Vekić; Šturm.

Rdeči karton: /.

Izbranci Anteja Šimundže so v boju za evropska tekmovanja dosegli pomembno zmago, prvo po štirih krogih. Niz neporaženosti so sicer podaljšali na štiri tekme in vsaj začasno skočili na "evropsko" četrto mesto. Krčani pa so doživeli četrti poraz na zadnjih petih tekmah in se jim vse bolj izmika obstanek v ligi, saj za predzadnjo Gorico zaostajajo že devet točk, do konca prvenstva pa so še štirje krogi.

Avtogol Volariča

Ante Šimundža je z Muro poskočil na četrto mesto, ki pelje v Evropo. Foto: Vid Ponikvar Sobočani, ki so med drugim pogrešali kaznovanega Žigo Kousa ter poškodovanega vratarja Matka Obradovića, so imeli v prvem polčasu malce več od igre, v 25. minuti pa so tudi povedli, ko je po kotu z leve strani lastno mrežo zadel Luka Volarič.

Pred tem je pri črno-belih v tretji minuti Luka Šušnjara zadel zunanji del mreže z leve strani, v 13. minuti pa je imel po kotu lepo priložnost Nik Lorbek, ko je prišel do žoge v osrčju kazenskega prostora, sprožil, pred golovo črto pa je posredoval Milan Ilić. Zatem je Lorbkov poskus z glavo ukrotil Žiga Frelih.

Šušnjara je zagrozil še v 27. minuti, ko je imel veliko časa v dvoboju z vratarjem, a je žogo poslal mimo gola. Dve minuti pozneje je žogo po poskusu Nina Kouterja Frelih ujel.

Na drugi strani so Krčani zagrozili že v prvi minuti, ko je Ante Vukušić prišel v kazenski prostor, sprožil, Dean Šafarić je žogo odbil, drugi Vukušićev poskus pa je izbil eden gostujočih branilcev. Pri Krškem velja omeniti še poskus Luke Vekića iz 20. minute, ko je streljal z leve strani iz bližine, Murin vratar pa je bil na mestu.

Sirk najboljši strelec tekmovanja

V 48. minuti so imeli novo lepo priložnost črno-beli, Šušnjara je prišel do strela s približno 15 metrov, Frelih pa je strel obranil. Le nekaj trenutkov pozneje pa je domači vratar spet klonil, najprej je sicer ustavil poskus Luke Bobičanca, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Rok Sirk in dosegel svoj 15. gol sezone, s čimer je izenačen na vrhu lestvice strelcev z Rokom Kronavetrom (Olimpija).

Zadetek Roka Sirka:

Frelih je bil znova na preizkušnji v 51. minuti, spet je streljal Bobičanec, vratar domačih pa se je izkazal. V nadaljevanju sta si obe ekipi priigrali nekaj (pol)priložnosti, v 83. minuti pa so gosti le še postavili piko na i zanesljivi zmagi. Prosti strel s približno 20 metrov je izvedel Bobičanec, žoga se je od Maria Cetine odbila do Nika Lorbka, ki jo je z glavo nato pospravil v mrežo.

Krčani bodo v 33. krogu v sredo gostovali v Kranju, Sobočani pa v Kidričevem.

Dogajanje v Krškem v živo: