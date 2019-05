Kronavetru je bilo v Mariboru žal #video

"Pokazali smo igro, ki bi jo morali kazati vso sezono," je po senzacionalno prepričljivi zmagi Olimpije na večnem derbiju v Mariboru (3:0), s katerim so zmaji prestavili proslavljanje državnega naslova vijolic, zaupal Rok Kronaveter. S tem je dal vedeti, da mu je žal za vse spodrsljaje in slabše predstave v tej sezoni, ki jih je izkoristil Maribor in pridobil ogromno točkovno prednost. Prepričan je, da bi lahko Olimpija iz te sezone iztržila bistveno več.

Ljubljančani so v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije pokvarili mariborsko zabavo. Zmagali so kar s 3:0 in dokazali navijačem ljubljanskega kluba, da zmorejo veliko več od tega, kar so pokazali v tej sezoni. Če bi večkrat ponovili takšne predstave, bi se z Mariborom enakovredneje kosali za državni naslov, tako pa štiri kroge pred koncem za vijolicami zaostajajo osem točk in jim lahko kljub bleščeči zmagi v Ljudskem vrtu naslov zagotovi le še čudež.

"Ni prijetno, če izgubiš naslov na taki tekmi," je Rok Kronaveter v pogovoru za Planet TV po zmagi v Mariboru pojasnil, od kod je drugouvrščena Olimpija, ki ima le še teoretične možnosti za ubranitev naslova, črpala največjo motivacijo za sobotni večni derbi.

"V Maribor smo prišli odigrat dobro tekmo. To nam je uspelo. Zmagali smo in pokazali igro, ki bi jo morali kazati vso sezono," mu je bilo žal, da ni z zmaji igral tako dobro že prej. V tem primeru bi osvojil več točk, boj za naslov prvaka pa bi bil morda odprt prav do zadnjega kroga, tako kot je bil tudi v prejšnji sezoni, ko je prvaka z zadetkom v Domžalah odločil prav Kronaveter.

Na dobri poti do strelske krone in rekorda

Olimpija je preprečila sobotno proslavljanje naslova NK Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zdaj je Mariborčan leto dni starejši, še vedno pa dosega zadetke kot po tekočem traku. Ko je v Ljudskem vrtu v 18. minuti premagal Kenana Pirića in povišal prednost Olimpije na 2:0, se je veselil že 16. zadetka v tej sezoni. Z njim vodi na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije. Za rekordnim izkupičkom iz sezone 2015/16, ko se je med strelce vpisal 17-krat in tudi osvojil priznanje najboljšega strelca, zaostaja le še za en gol. Ker lahko do konca odigra še štiri tekme, je njegov strelski rekord v veliki nevarnosti. To je tudi eden izmed ciljev Štajerca, ki je dokazal, da pri 32 letih niti pod razno ni za v staro šaro.

Na dvoboj proti Mariboru se je pod vodstvom Safeta Hadžića odlično pripravil. "Vedeli smo, da se bo, če bo Maribor igral v rombu, našlo dovolj prostora na bočnih položajih. To smo izkoristili. Dva zadetka smo dosegli prek predložkov," je pohvalil soigralce, zlasti Dina Štigleca in Jana Andrejašiča, ki sta prispevala asistenci za uvodna zadetka Olimpije.

Tako kot vedno se ni veselil gola

Spoštuje NK Maribor in rojstno mesto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če je kdo pričakoval, da si bo Kronaveter po zadetku dal duška in ga čustveno proslavljal, se je zmotil. Štajerec v zelenem dresu se ni preveč veselil. "Tako kot vedno," je pripomnil. To je postala že navada. Zaradi spoštovanja do NK Maribor in rojstnega mesta, v katerem ne nazadnje živi tudi njegova družina, ni hotel provocirati občinstva. Na tribunah je bilo ogromno njegovih sorodnikov in prijateljev, ki so zlasti v prvem polčasu videli popolno nadvlado Olimpije.

"Tekmo smo rešili že v prvem polčasu. Igrali smo morda najboljši polčas v tej sezoni, dosegli tri zadetke, imeli še nekaj priložnosti, v drugem polčasu pa samo držali žogo, tako da si je Maribor ustvaril le eno lepo priložnost, in zasluženo zmagali," je bil zadovoljen po vedno prestižni zmagi, a tudi malce zagrenjen, ker je vedel, kaj vse bi lahko Olimpija dosegla, če bi v tej sezoni večkrat ponovila takšno predstavo.

Ve, kdaj je Olimpija izgubila naslov

"Prvenstvo smo izgubili po tekmi v Kranju, ko se je razlika samo še povečala," še zdaj ne more pozabiti na poraz proti Triglavu (1:2). Bilo je devetega marca, ko so bili Ljubljančani boljši tekmec večji del tekme, vodili z 1:0, zapravljali priložnosti, tudi zastreljali enajstmetrovko, nato pa so Gorenjci v izdihljajih srečanja poskrbeli za čudežen preobrat. Takrat se je prednost Maribora povečala na deset točk, kar je bil za zmaje hud udarec. Po mnenju Kronavetra tudi odločilen, kar se tiče uresničitve visokih ambicij po ubranitvi naslova.

"Sezona na koncu za nas ni najbolj uspešna, a imamo še priložnost v pokalu, da osvojimo vsaj eno lovoriko. Potrudili se bomo, da osvojimo vsaj pokal," želi končati sezono s pokalno lovoriko. Olimpija se bo v finalu 30. maja v Celju udarila prav z Mariborom.