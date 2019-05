Celje poslalo sporočilo Mariboru, da je v formi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši kranjskega Triglava so na zadnji tekmi 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije izgubili s Celjem z 0:3 (0:2). Varovanci Dušana Kosića so na gostovanju v Kranju iztržili maksimalen izplen in se tako vrnili na četrto mesto v državnem prvenstvu, ki še vodi v kvalifikacije za evropsko ligo. Celjani bodo v sredo gostili vodilni Maribor.

Triglav : Celje 0:3 (0:2) Športni center, sodniki: Balažič, Švarc, Kasapović.

Strelci: 0:1 Vizinger (28.), 0:2 Zaletel (35.), 0:3 Pungaršek (69.). Triglav: Curanović, Arh Česen, Karamatić, Bojić, E. Kryeziu (od 74. Gajič), Mlakar, Mertel, Rogelj, Tijanić, Crnov (od 46. Žurga), Majcen (od 73. Hasanaj).

Celje: Jurhar, Vidmajer (od 46. Flis), Pungaršek (od 85. R. Štraus), Brecl, Travner, Cvek, D. Štraus, Pišek, Vizinger, Kerin (od 58. Lotrič), Zaletel. Rumen karton: Karamatić.

Rdeči karton: /.

Gostujoče moštvo je v odsotnosti prvega igralca Rudija Požega Vancaša zaradi poškodbe tokrat le našlo strelsko formo. V drugem delu prvega polčasa sta terensko prevlado z zadetkoma kronala Dario Vizinger v 27. in Žan Zaletel v 35. minuti. Za končni izid je v 69. minuti poskrbel Nino Pungaršek.

Zaletel dočakal krstni gol v prvi ligi

Celjani so se večji del tekme bolje znašli na razmočeni igralni površini Športnega centra v Kranju. V napadu so si priigrali več priložnosti, znova pa se je izkazala tudi obramba z vratarjem Metodom Jurharjem na čelu, ki je četrtič na zadnjih petih tekmah zaklenil svoja vrata.

Gosti so prvi zapretili, v 4. minuti je mimo gola s 25 metrov streljal Vidmajer. Sledila je krajša prevlada domačih, ki še lovijo potrditev obstanka v prvi ligi. Orli so večkrat pritisnili z leve strani, v 8. minuti se je po kotu prvič izkazal Jurhar, ki je žogo po strelu z glavo Česna poslal čez vratnico.

Prvi zadetek Žana Zaletela v prvi ligi:

V nadaljevanju pa so grofi vzpostavili prevlado v sredini, ta pa jih je v 28. minuti ponesla do vodstva. Po podaji s sredine se je sam pred vratarjem znašel Vizinger, Darjan Curanović mu je strel branil, a se je žoga odbila le do Kerina, ki jo je poslal nazaj Vizingerju, ta pa v mrežo.

Gostje so vodstvo povečali sedem minut kasneje, ko je Travner podajo iz kota na prvi vratnici podaljšal na drugo stran vrat, kjer se je sam znašel Zaletel, ki darila ni zgrešil.

Pungaršek za končnih 3:0

V drugem polčasu je Triglav v uvodu v iskanju zmanjšanja zaostanka pritisnil v napadu. V 46. minuti je neuspešno poskušal David Tijanić, nekaj minut kasneje pa se je z akrobatsko obrambo po strelu Žana Roglja izkazal Jurhar.

Zadetek Pungarška:

Celjski napad je nato v 69. minuti kaznoval prostor, ki so ga v obrambni vrsti puščali domači. Pungaršek je po samostojnem prodoru po levi strani prišel do zaključka in žogo poslal mimo neodločnega Curanovića.

V zaključku tekme se je za ohranitev nedotaknjene mreže znova izkazal Jurhar, ki je v 82. minuti ubranil napad Qendrima Hasanaja, ki se je sam znašel pred vratarjem.

Celje bo v naslednjem krogu v sredo gostilo vodilno moštvo iz Maribora, Triglav pa bo proti zadnjeuvrščenim Krčanom doma lovil pomembne točke za obstanek.

Dogajanje v Kranju v živo: