Za konec visoki zmagi Celja in Radomelj

Trener Celja Simon Rožman je v zadnjem pripravljalnem srečanju povedel Celjane do prepričljive zmage nad Dobom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski nogometni prvoligaški klubi se pripravljajo na nadaljevanje prvenstva. Kot zadnja sta svojo pripravljenost na zelenici preizkusila Celje in Radomlje. Slovenski prvak iz leta 2020 je v knežjem mestu v nedeljo ugnal drugoligaša iz Doba s 3:0, zadnjeuvrščene Radomlje pa so bile v Poreču boljše od Orijenta (4:1). V sredo se bosta v zaostali tekmi 1. SNL udarili Olimpija in Mura.