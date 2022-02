Celju pomagal do naslova, zdaj bo nosil dres Brava

Bravo je v jesenskem delu 1. SNL pustil dober vtis in osvojil peto mesto. V zimskem prestopnem roku je ostal brez Vanje Drkušića (Soči), Sandija Ogrinca (Swarowski Tirol) in Luke Žinka (Grosuplje), okrepil pa se z donedavnim nogometašem Olimpije Galom Kurežem ter Luko Kerinom, ki je od leta 2018 nastopal za Celje, z njim zbral okroglih 100 nastopov in mu v sezoni 2019/20 pomagal tudi do zgodovinskega naslova državnih prvakov.

NK BRAVO bo okrepil mladi Luka Kerin, ki se v Šiško seli iz Celja.



Luka, ki igra na poziciji krilnega napadalca, je pogodbo podpisal do konca sezone 2023/24.



Dobrodošel v 🟡🔵 družini Luka. pic.twitter.com/r4NgcUfxln — NK Bravo (@NKBravo) February 6, 2022

Svoje nogometne korake je začel v Krškem, v mlajših letih pa se je dokazoval tudi pri milanskem Interju. Pred vrnitvijo v Slovenijo je prvoligaške članske izkušnje nabiral na Slovaškem.

Bravo, ki je nedavno v pripravljalni tekmi po zadetku Kureža premagal graški Sturm, bo prvič v spomladanskem delu zaigral za točke 13. februarja na gostovanju pri prvaku Muri.