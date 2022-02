"Maribor je preteklost. Moj cilj? Gol proti Mariboru."

"Navijači Maribora bodo Aljoši Matku povedali svoje. In to zelo zgovorno," je v pogovoru za Sportal Aljoši Matku sporočil športni direktor Maribora, Marko Šuler. Nekdanji nogometaš Maribora, ki je bil za leto 2020 celo izbral za vijoličnega bojevnika, se namreč vsaj za pol leta vrača v slovensko ligo. Kot posojeni nogometaš Hammarbyja bo igral prav za največjega tekmeca vijoličastih, Olimpijo. "Zelena barva mi je vse od prestopa v Hammarby dalje precej domača. Glede tega se zagotovo ne bo treba prav nič prilagajati," je Belokranjec dejal v pogovoru za klubsko spletno stran. "Maribor je moja preteklost. Zdaj sem v Ljubljani, zdaj sem pri Olimpiji in dal bom vse od sebe, da bom uspešen. Vedno sem bil takšen. V vsakem klubu sem dal na igrišču svoj maksimum. Vse, kar sem lahko. Glede navijače Olimpije pa komaj čakam, da odigram svojo prvo tekmo pred njimi!"

"Moje ambicije so enake ambicijam mojega novega kluba"

Bil je član slovenske reprezentance do U21 na domačem evropskem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar "Besed, ki vodstvu Maribora, predvsem pa navijačem, ne bodo všeč, ni manjkalo. "Veselim se dejstva, da bom del ekipe, za katero mislim, da je sposobna uresničiti vse zastavljene cilje. Verjamem, da bom svojemu novemu klubu pomagal na poti do naslova prvaka!" Najvišje ambicije ljubljanskega kluba so tisto, kar je prepričalo mladega slovenska nogometaša. "Želi biti prva, želi biti najboljša. Tudi moja pričakovanja so vedno visoka. Vedno stremim k temu, kako biti najboljši. Moje ambicije so enake ambicijam mojega novega kluba."

Matko je na Švedskem s sezono končal konec novembra, a se je s Hammarbyjem pripravljal na novo švedsko prvenstvo že od začetka januarja. Zato pravi, da v Ljubljano prihaja v dobri formi. "Dejstvo je, da sem v tem trenutku iskal predvsem najboljšo rešitev zase, za svoj klubski status. Iskal sem klub, ki bi mi odgovarjal tudi glede sloga igre. Odločil sem se za Olimpijo in prepričan sem, da sem se odločil pravilno. Drugače pa ne gledam predaleč v prihodnost. V naslednjih šestih mesecih se želim dokazati, želim uživati v nogometu, želim igrati kar najbolje. Kaj bo potem, pa bomo seveda videli. Ta hip me zanima le, kako biti na koncu sezone državni prvak z Olimpijo."

"Moj cilj? Gol proti Muri. Gol proti Mariboru."

Lani je Aljoša Matko v Stožicah zabil za Maribor. Letos bi rad za Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Belokranjec bi rad zaigral že na prvih dveh tekmah Olimpije v spomladanskem delu slovenskega prvenstva. V sredo bodo odigrali zaostalo tekmo 17. kroga z Muro, v nedeljo, 13. februarja, pa sledi veliki derbi z Mariborom. Lani je Olimpiji zapil v Stožicah, letos bi rad zabil za Olimpijo proti Mariboru. "Sem napadalec, in vsi vemo, da so za vsakega napadalca najpomembnejši zadetki. Branilci branijo gol svoje ekipe, napadalci napadajo gol nasprotnega moštva. Moj cilj? Gol proti Muri. Gol proti Mariboru. Preprosto."