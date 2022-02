Olimpija po poplačilu obveznosti lahko registrira okrepitve

Z Olimpije so danes na svoji spletni strani sporočili, da so poplačali vse odprte obveznosti, s tem pa omogočili registracijo novih igralcev. "Olimpija je plačala vse, kar je morala plačati. Vse, kar je bilo razlog za prepoved registracije novih nogometašev," so zapisali.

V dodatni objavi za javnost so Ljubljančani nato zapisali, da je NZS potrdila umik kazni prepovedi registracije igralcev. To so ločeno za STA potrdili tudi na NZS.

"V Ljubljano smo prišli z resnimi nameni in iskrenimi cilji"

"To smo obljubili in to smo uresničili. Ob tem želimo vnovič na glas poudariti: v Ljubljano smo prišli z resnimi nameni in iskrenimi cilji. Naša vizija je jasna. Želimo biti uspešni," so še sporočili iz Olimpije, ki ima od oktobra novo lastništvo pod vodstvom nemškega poslovneža Adam Deliusa.

Ta je ob začetku tega tedna tudi uradno postal lastnik, ko so ga v uradnih zaznamkih zabeležili kot novega predsednika Olimpije. Po uradnem prevzemu funkcije je po besedah Olimpije "končno lahko ukrepal" glede poplačila obveznosti.

Zakaj je NZS uvedla kazen?

NZS je kazen uvedla zaradi neplačanih obveznosti, ki naj bi po poročanju športnega častnika EkipeSN v začetku tega tedna posledica nerešenih vprašanj ob prodaji Olimpije med novim lastnikom in prejšnjim, srbskim poslovnežem Milanom Mandarićem. "NZS je v skladu s pravili in zahtevami Fife in Uefe ter zahtevami licenciranja dolžna sankcionirati klube, ki ne izpolnjujejo finančnih obveznosti sklenjenih pogodb," so pri časniku navedli NZS.

