Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je v želji po boju za naslov prvaka v zimskem prestopnem roku pripeljal kar nekaj okrepitev, toda te za zdaj zaradi neizpolnjenih preteklih plačnih obveznosti še niso registrirane. Olimpijo so pozimi okrepili Ivan Prtajin, Mario Kvesić, Marin Pilj, Robert Mudražija, Ivan Banić in Nik Prelec, a ti še niso registrirani.

Kot poroča Ekipa SN, je vzrok prepoved prestopnih dejavnosti, ki jo je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) uvedel proti Olimpiji zaradi odprtih obveznosti. "NZS je v skladu s pravili in zahtevami Fife in Uefe ter zahtevami licenciranja dolžna sankcionirati klube, ki ne izpolnjujejo finančnih obveznosti sklenjenih pogodb," so pri časniku navedli NZS.

Dodali so, da se je disciplinski sodnik, v skladu z mednarodno prakso v podobnih primerih, v disciplinskem postopku proti NK Olimpija Ljubljana odločil za prepoved prestopnih dejavnosti v tem in naslednjem prestopnem roku. Prepoved pa se ob plačilu obveznosti ukine, so pri NZS še pojasnili za Ekipo SN.

Pozimi sta Olimpijo okrepila tudi Hrvata Marin Pilj in Robert Mudražija. Foto: Vid Ponikvar

Kot pišejo pri časniku, se bo ta prepoved končala, ko bo Olimpija plačala približno 200.000 evrov za primer Marka Gajića, ki je pred dobrim letom in pol prek Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije vložil tožbo proti Olimpiji zaradi neupravičene enostranske prekinitve pogodbe.

Olimpija mora igralcu plačati 150.000 evrov, ob obrestih pa bo skupno ob približno 200.000 evrov. Da se primer izplačila vleče, pri Ekipi navajajo spor med zdajšnjim lastnikom Adamom Deliusom in prejšnjim Milanom Mandarićem o tem, kdo bi moral ta znesek plačati.

Kdo bo plačal 200 tisoč evrov Marku Gajiću? Foto: Vid Ponikvar

V vsakem primeru pa morajo v klubu ukrepati hitro, saj Ljubljančane že 9. februarja čaka zaostala tekma 17. kroga Prve lige Telemach proti Muri.