Dvojni spored za Olimpijo

Nogometaši Olimpije bodo danes na Hrvaškem odigrali kar dve tekmi. Ob 12. uri se bodo pomerili s hrvaškim drugoligašem Orijentom, dobri dve uri pozneje pa še s srbskim drugoligašem Javorjem iz Ivanjice. To bosta zadnji preizkušnji pred nadaljevanjem sezone, ko bo prihodnjo sredo v Stožicah gostovala Mura. Zaradi odloka o omejitvi števila občinstva bo lahko dvoboj spremljalo največ 750 gledalcev.

Zmaje danes čaka dvojna generalka, trener Dino Skender bo lahko na tekmah proti drugoligaškima kluboma iz Hrvaške in Srbije na delu preizkusil veliko število varovancev. Treningom so se pridružili tudi mladinci Stefan Ilić, Jure Zupan in Žiga Slaviček.

Klubsko vodstvo na čelu z novim predsednikom Adamom Deliusom sporoča, da bo v kratkem odpravilo oviro, tako da bodo lahko vsi zimski novinci (Slovenca Aljoša Matko in Nik Prelec, Hrvati Ivan Prtajin, Mario Kvesić, Marin Pilj, Robert Mudražija in Ivan Banić) registrirani za nastope v spomladanskem delu, ki se za Olimpijo začne že prihodnjo sredo. Takrat bo na zaostali tekmi v Stožicah gostovala Mura.

Na domačih dvobojih Olimpije bo lahko do nadaljnjega največ 750 gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaradi odloka Vlade Republike Slovenije o začasni omejitvi števila gledalcev zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 bo lahko na dvoboju prisotnih le 750 gledalcev. Podobno velja tudi za veliki spektakel 13. februarja, ko se bo v Ljubljani mudil jesenski prvak Maribor.

Maribor

Koper

Olimpija

Mura

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo - Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo - Wolfsberger AC (Avt/1)/odpovedana 28. 1. Bravo : Aluminij (Slo/1) 1:0 Maružin 5. 2. Bravo - Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje : Kuban Krasnodar (Rus/2) 1:0 Kuzmanović 29. 1. Celje : Torpedo Moskva (Rus/2) 1:1 Vrbanec 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Tabor : Brinje Grosuplje (Slo/3) 2:2 Bongongui, Mory 28. 1. Tabor : Austria Celovec (Avt/1) 2:2 Stančič, Bongongui 29. 1. Primorje (Slo/2) : Tabor 2:4 Traore, Čakš, Ćelič, Seliškar 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 / 28. 1. Aluminij : Bravo (Slo/1) 0:1 / 29. 1. Aluminij : Drava Ptuj (Slo/2) 7:1 Kidrič 2, Martić 2, Bizjak, Brest, Kadrić 5. 2. Aluminij - GAK (Avt/2)

Radomlje