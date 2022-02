Bil je član reprezentance do 21 let na minulem evropskem prvenstvu. Foto: Reuters Olimpija je bila na udaru kritik javnosti, češ da podpisuje samo tuje nogometaše, da je pozabila na Slovence. In tu je odgovor. Po Niku Prelcu v Stožice prihaja še Aljoša Matko. S švedskim klubom Hammarby IF Fotbollförening so sklenili dogovor, da bo Matko do konca sezone 2021/22 nosil zeleno-beli. Hkrati pa si je Olimpija zagotovila možnost dokončnega odkupa.

Pri Olimpiji so v sporočilu za javnost zapisali: "Aljoša, ki se je v Stockholmu - tja se je preselil avgusta lani - že privadil na igranje v dresu najlepše (zeleno-bele) barvne kombinacije, se bo v naslednjih dneh iz Švedske vrnil nazaj v Slovenijo. V Ljubljani ga konec tedna najprej čaka zdravniški pregled, potem še podpis pogodbe z Olimpijo. In seveda uradna predstavitev v vlogi novega člana zmajev."

Olimpija z zadovoljstvom sporoča, da je s švedskim klubom Hammarby IF Fotbollförening sklenila dogovor za posojo 21-letnega krilnega napadalca Aljoše Matka. 🤝🐉



Več na https://t.co/ocf3JKvHjs#verjamemvzmaje pic.twitter.com/D6q8PQNvhK — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 1, 2022

Nogometaš, ki je lani branil barve slovenske reprezentance na domačem evropskem prvenstvu do 21, je kariero začel v Črnomlju pri Beli krajini. Potem je igral za Krko, Maribor in Bravo. V prvi ligi je zbral 65 nastopov, med strelce pa se je vpisal 22-krat. Leta 2020 je bil izbran tudi za najboljšega mladega slovenskega nogometaša leta.

V švedski ligi, ki se igra od aprila do novembra, je 21-letni krilni napadalec v minuli sezoni zaigral na trinajstih tekmah, zabil je dva gola in še za enega podal. Hammarby je na 30-ih tekmah prišel do 15-ih zmag in osvojil peto mesto.