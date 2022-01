Nekdanji član Olimpije tudi uradno okrepil vrste Maribora

Vodilna ekipa jesenskega dela slovenskega nogometnega prvenstva Maribor je tudi uradno potrdila prihod srbskega krilnega napadalca Đorđeja Ivanovića. Kot so sporočili iz kluba, bo 26-letnik do konca sezone igral kot posojen igralec Šahtjorja Soligorska.

Đorđe Ivanović ni novinec v slovenskem prostoru. Na slovenskih igriščih smo ga spoznali v sezoni 2020/21, z enajstimi doseženimi prvenstvenimi zadetki je pustil globoko sled in si z igrami v Olimpiji prislužil prestop v Šahtjor Soligorsk. Po jesenskem v Belorusiji, ko je v tamkajšnjem ligaškem tekmovanju zbral 11 nastopov in dosegel 2 zadetka, pa bo Ivanović v spomladanskem delu znova igral v Sloveniji. Tokrat v vijoličastem.

"Ivanović pomeni dodano vrednost, ki jo v slovenskem prostoru težko dobiš," je dejal Šuler. Foto: NK Maribor

"Ivanović pomeni dodano vrednost, ki jo v slovenskem prostoru težko dobiš. Nekaj časa smo iskali, kar smo potrebovali po odhodu Rudija in verjamemo, da Đorđe moštvu prinaša to, kar želimo. Je preverjena rešitev, tisti delček v mozaiku, ki smo ga želeli dodati v boju za vrh. Ekipa ima kvaliteto, številne posameznike s potezo več, nepredvidljivostjo za nasprotnike. Zdaj smo jo še dodatno okrepili,” je drugo okrepitev napovedal športni direktor Maribora, Marko Šuler in pojasnil. "Gre za posojo do konca sezone, lahko pa je sodelovanje tudi dolgoročno."

"Vse skupaj se je nekoliko zavleklo"

Nekdanji član Partizana in Spartaka iz Subotice, ki je v srbskem prvoligaškem prvenstvu odigral 153 tekem in zabil 39 golov, začenja novo zgodbo po vmesni beloruski izkušnji z velikim motivom. "O tem, da je Maribor izrazil zanimanje zame, sem slišal že ob koncu prejšnjega leta in bi morale biti zadeve urejene že prej. Vse skupaj se je nekoliko zavleklo, morali smo precej čakati, tako Maribor kot jaz, a se je zaključilo, kot smo si želeli. Vmes smo, žal, izgubili nekaj časa, toda treniral sem v svojem klubu, se dobro počutim in ne bom potreboval veliko časa, da ujamem želeni ritem," je dejal ob prihodu v vijol’čno bazo v Belek.

Igral je tudi za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Moštvu se je pridružil na četrtkovi večerji, prvi trening pa bo opravil v petkovem dopoldnevu. Za igranje v vijoličastem si je izbral dres s številko 17. "Minilo je le nekaj več kot pol leta, odkar sem odšel iz nekdanjega kluba. Poznam ligo, poznam okolje. Vesel sem, da se vračam v meni znano ligo, vendar zdaj v drug klub. Odločitev ni bila težka. Maribor sem doživljal kot velik klub. Ko sem dobil klic, nisem veliko razmišljal, takoj sem bil za. Imel sem tudi druge ponudbe, a sem se odločil za Maribor. O klubu vse najboljše, zato sem tudi sprejel ponudbo. Tukaj sem, da pomagam ekipi k čim boljšim igram in da osvojimo naslov prvaka."

