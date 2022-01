V udobju Športnega parka bosta uživala še dva Dalmatinca

Slovenski prvoligaški nogometni klub Radomlje je nedavno sklenil sodelovanje s hrvaškim velikanom Hajduk Split. Ta je zadnjeuvrščenemu klubu 1. SNL, ki si bo skušal v spomladanskem delu prvič v klubski zgodovini zagotoviti obstanek v druščini najboljših (dvakrat mu ni uspelo), posodil tri igralce. Napadalcu Ivanu Šariću sta se pridružila zvezna igralca Ivan Ćalušić in Mario Čuić, ki je leta 2020 popeljal Hajduk do velike zmage nad zagrebškim Dinamom v gosteh z dvema zadetkoma, nato pa mu je načrte prekrižalo zdravje. Hrvaška novinca bosta lahko v Radomljah uživala v delu v Športnem parku, ki se predstavlja v prenovljeni podobi.

Radomljani so v svojih vrstah pozdravili novi zimski okrepitvi. Kot je bilo napovedano, sta v Slovenijo na posojo prispela nogometaša splitskega Hajduka. V 1. SNL bosta skušala nase opozoriti dva mlada zvezna igralca. To sta 20-letni zadnji zvezni igralec Ivan Ćalušić, ki je v tej sezoni za Hajduk zbral šest nastopov, ter malce bolj ofenzivno nastrojeni 20-letni zvezni igralec Mario Čuić. Pred poldrugim letom je opozoril nase z dvema zadetkoma na velikem derbiju v Zagrebu, ko je Hajduku pomagal do presenetljive zmage nad Dinamom (3:2), pozneje pa zaradi zdravstvenih težav izgubil redno tekmovalno formo. V tej sezoni je za Hajduk zbral pet nastopov.

Kaj vse ponuja prenovljeni Športni park?

Novi izzivi. Boljši pogoji. Večje ambicije ⚽💪



Nove pridobitve:



✅ novi klubski prostori(pisarne, garderobe...)

✅ nov fitness center in fizioterapevstki prostori

✅ nova klubska restavracija



Kako to izgleda v praksi?



NK Radomlje 2.0 💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/poAiGinKNs — NK Radomlje (@NKRadomlje) January 16, 2022

Hrvaška novinca lahko tako okušata udobje in nove ponudbe Športnega parka Radomlje, ki služi kot domača baza tako za člansko moštvo kot za vse mladinske selekcije NK Radomlje. V Športnem parku se nahaja pet igrišč, od tega tri z naravno podlago in dve, ki sta prekriti z umetno travo. Poleg igralnih površin so v parku tudi nove slačilnice, pisarna, gostinski lokal in restravracija za vse obiskovalce, kjer se prehranjuje tudi članska ekipa, in povsem novi fitnes ter fizioterapevtski prostori.

"Predstavitev parka je del nove strategije kluba, ki jo močno krepi tudi nedavno sklenjeno sodelovanje s HNK Hajduk Split. Širši slovenski javnosti želimo predstaviti visoko raven infrastrukture, ki je v Radomaljah na razpolago našim igralcem, uslužbencem in vsem ostalim obiskovalcem. Prepričani smo, da je to le začetek novega plodnega obdobja, ki bo naš brand dvignil na višjo raven ter NK Radomlje uveljavil kot enega najbolj prepoznavnih nogometnih klubov v Sloveniji," so Radomljani predstavili prenovljen Športni park v video prispevku.

Izbranci Nermina Bašića se v teh dneh pripravljajo doma, pred prvenstvom pa bodo polnili baterije v Čatežu in Poreču. Radomljane že v uvodnem krogu spomladanskega dela čaka derbi začelja proti Aluminiju. Obe ekipi imata 20 točk, mlinarji pa so zaradi slabše razlike v zadetkih prezimili na zadnjem mestu.