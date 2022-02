Celje okrepitev našlo pri zagrebškem Dinamu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometaš Duje Čop bo v spomladanskem delu Prve lige Telemach igral za Celje. Štajerski klub se je z zagrebškim Dinamom dogovoril za polletno posojo izkušenega napadalca, ki je v preteklosti igral tudi za Hajduk, italijanski Cagliari, španska Gijon in Valladolid ter belgijski Liege, je na klubski spletni strani zapisala celjska ekipa.

Do igralskih sprememb je prišlo tudi v Mariboru, Sežani in Radomljah. Za sežanski CB24 Tabor bo v spomladanskem delu s statusom posojenega nogometaša igral Vid Koderman, nazaj v Ljudski vrt pa se vrača Ignacio Guerrico. Dogovor med kluboma je sklenjen do konca sezone, je na klubski spletni strani zapisala mariborska zasedba.

Radomlje so v svoje vrste pripeljali novega Dalmatinca. Najnovejša okrepitev je 27-letni napadalec Tomislav Mrkonjić, v preteklosti je igral za Split, Rudeš in Croatia Zmijavci.

Maribor je jesenski del Prve lige Telemach končal na prvem, Celje na sedmem, Sežana na osmem, Kalcer Radomlje pa na desetem mestu.

