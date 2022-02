Celjani z novo močjo, Primorec zapušča Maribor

Prvoligaški klubi pred nadaljevanjem sezone pospešeno sestavljajo igralski kader. Celjani, edini klub 1. SNL, ki v pripravljalnem obdobju še ni izgubil srečanja, so v svoje vrste privabili nekdanjega mladega švicarskega reprezentanta Vasilijeja Janjičića. S Celjani je podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24. Jesenski prvak Maribor se je pričakovano razšel z Andrejem Kotnikom, ki je prost igralec in bi lahko že v bližnji prihodnosti sklenil dogovor s Koprom.

Celjani so sprva znanje in zmožnosti Vasilijeja Janjičića preizkusili na štirih pripravljalnih tekmah, nato pa je strokovno vodstvo na čelu s trenerjem Simonom Rožmanom prižgalo zeleno luč sklenitvi dogovora. Celju se je tako pridružil 23-letni Švicar srbskih korenin, ki je nazadnje igral skupaj s slovenskim reprezentantom Blažem Kramerjem pri Zürichu, izkušnje pa nabiral tudi v Nemčiji pri HSV, kjer je zaigral tudi v nemški bundesligi.

Podpisano in zapečateno: Vasilije Janjičić je novi igralec NK Celje! ✍️



23-letni vezist, ki se lahko pohvali s 65 nastopi za HSV in igranjem v Bundesligi, se v Celje seli iz FC Zürich, Grofom pa je obljubil zvestobo do konca sezone 2023/24. 👑



Vasilije, dobrodošel! 🤝 pic.twitter.com/ztPU6afrBk — NK Celje (@NKCelje) February 2, 2022

"Prvega julija 2020 so Janjičiću diagnosticirali raka, ki ga je po treh mesecih intenzivne kemoterapije uspešno premagal. Po najpomembnejši zmagi v svojem življenju se je po skoraj enajstih mesecih odsotnosti vrnil na zelenice maksimalno motiviran in odločen, da znova zaigra najbolje, kar zmore, in - kar je nogometne privržence najbolj razveselilo - ob nastopanju ni imel nikakršnih nevšečnosti. V jesenskem delu letošnje sezone je za drugo ekipo Züricha v tretji švicarski ligi zbral sedem nastopov, zdaj pa bo oblekel celjski dres," so zapisali pri celjskem klubu, ki si bo poskušal zagotoviti preboj v Evropo. Priložnost se mu obeta tudi v pokalu, kjer se je uvrstil v polfinale.

"Presrečen sem, da sem se pridružil Celju. Pozdrav vsem navijačem Celja, upam, da se bomo kmalu videli na stadionu," je nekdanji mladi švicarski reprezentant, ki se je v preteklosti meril tudi s slovenskimi vrstniki, povabil vse privržence Celja na tribune.

Šuler: Našli smo najustreznejšo rešitev

Andrej Kotnik se v zadnjem obdobju v mariborskem dresu ni naigral. Foto: Sportida Celjani se bodo v generalki za spomladanski del prvenstva v soboto pomerili z jesenskim prvakom Mariborom, ki je sklenil sodelovanje z Andrejem Kotnikom. Primorec se je poleti spogledoval s selitvijo k Olimpiji, a je ostal v Ljudskem vrtu. "Z Andrejem smo že vmes iskali najustreznejšo rešitev in jo zdaj tudi našli, z obojestranskim dogovorom o sporazumni prekinitvi pogodbe. Zahvaljujemo se mu za skupne trenutke in želimo obilo sreče na nadaljnji poti," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Nekdanji nogometaš Gorice je prispel k Mariboru leta 2019, nato pa na 54 nastopih dosegel tri zadetke. Najpomembnejšega je dosegel na evropskem gostovanju na Švedskem, ko so vijolice izločile AIK, v zadnjem obdobju pa se njegovo ime ni več pojavljalo med kandidati za srečanja. "Zvrstili so se vzponi in padci, z moje strani niso bile ves čas vse zadeve takšne, kot bi morale biti. Ampak vseeno je imela naša zgodba tudi pozitivna obdobja, še posebej na začetku sodelovanja. Pomnil bom prijetne trenutke, klubu pa želim veliko uspeha v nadaljevanju sezone in tudi v prihodnje," je poudaril Kotnik, ki je zdaj prost igralec in bi se lahko brez odškodnine pridružil jesenskemu podprvaku Kopru.

Prvo prvenstveno tekmo v letu 2022 bosta prihodnjo sredo odigrali Olimpija in Mura. Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši 1. SNL bodo v spomladanski del sezone vstopili prihodnjo sredo, ko se bosta 9. februarja v zaostali tekmi v Stožicah pomerili Olimpija in Mura, tri dni pozneje pa se bo začel 21. krog, ki bo doživel vrhunec z nedeljskim večnim derbijem med Olimpijo in Mariborom.