Sobota na igrah, ko lahko Slovenija podvoji bero kolajn

Ob Janji Garnbret za kolajno tudi Pia Babnik

Pia Babnik Foto: www.alesfevzer.com Predzadnji dan iger bo v ospredju slovenskih nastopov športna plezalka Janja Garnbret, ki bo nastopila v finalu kombinacije balvanov in težavnosti. Slovenka je kvalifikacije opravila z odliko z daleč največjim seštevkom točk in je tudi v finalu prva favoritinja za ubranitev naslova iz Tokia.

Na blazine bo stopil tekvondoist Patrik Divković, sprva ga okoli 9. ure čaka dvoboj osmine finala, v primeru napredovanja pa se bo popoldne boril za odličja.

Tekmovanje v golfu bosta končali Ana Belac in Pia Babnik, zadnja je bila po polovici oziroma prvih dveh dneh na visokem četrtem mestu, nekaj slabše pa ji je šlo v petek in je nazadovala na 13. mesto. Za bronom zaostaja za pet udarcev.

Američani in Francozi za košarkarsko zlato

Foto: Reuters Petnajsti, predzadnji dan končnih odločitev bodo podelili 39 kompletov kolajn. Na atletskem stadionu bodo zvečer podelili osem kompletov, že ob 8. uri zjutraj pa se bodo na pariške ulice podali maratonci.

Oči bodo usmerjene tudi proti ekipnim športom, še najbolj na košarko, saj se bosta ob 21.30 v finalu pomerili Francija in ZDA. Gostitelji iger bodo ob 13. uri igrali tudi finale odbojkarskega turnirja proti Poljski, finale pa čaka tudi brazilske in ameriške nogometašice, norveške in francoske rokometašice ter avstralske in španske vaterpolistke.

Nekaj končnih odločitev bo tudi v boksu, dviganju uteži, rokoborbi in sprintu na mirnih vodah, v boj za medalje pa se bodo podali tudi moški v brejkingu, odbojkarji na mivki in skakalci v vodo na desetmetrskem stolpu. Znani bodo zmagovalci skupinskih sestav v ritmični gimnastiki, ženskega ekipnega turnirja v namiznem tenisu, moškega sodobnega peteroboja, prostega programa parov umetnostnih plavalcev in kolesarjev na stezi.

Olimpijske igre, Pariz 2024, 10. avgust, slovenski nastopi Tekvondo:

9.00 nad 80 kg, osmina finala, moški (Patrik Divkovič)

14.30 nad 80 kg, četrtfinale, moški (Patrik Divkovič?)

16.11 nad 80 kg, polfinale, moški (Patrik Divkovič?)

19.30 nad 80 kg, repasaž, moški (Patrik Divkovič?)



Golf:

9.00 4. krog, ženske (Ana Belac, Pia Babnik)



Športno plezanje:

10.15 kombinacija, balvani, finale, ženske (Janja Garnbret)

12.35 kombinacija, težavnost, finale, ženske (Janja Garnbret)



Tekvondo:

20.19 nad 80 kg, za 3. mesto, moški (Patrik Divkovič?)

20.51 nad 80 kg, za 3. mesto, moški (Patrik Divkovič?)

21.23 nad 80 kg, finale, moški (Patrik Divkovič?)