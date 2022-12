V živo: Kakšen začetek, najprej gol Hrvaške, dve minuti zatem Maroka!

SP 2022 v Katarju, 22. tekmovalni dan, tekma za 3. mesto:

Zaradi poškodb in bolezni sta morala selektorja premešati prvi postavi, Zlatko Dalić je tako ekipo postavil v formaciji 3-5-2 in v obrambo uvrstil Josipa Šutala in Josipa Stanišića, ki v Katarju sploh še nista igrala. Marcelo Brozović je denimo manjkal v vezni liniji. Seveda pa v prvi postavi ni manjkal izkušeni Luka Modrić, ki je odigral bržkone svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih.

Dve prekinitvi in dve napaki v obrambi sta pomenili, da smo že v prvih desetih minutah videli dva gola. Ivan Perišić je prosti strel izvedel v sedmi minuti, Joško Gvardiol pa je z glavo žogo potisnil v gol. Dve minuti pozneje so Maročani izenačili. Zadel je Achraf Dari. V naslednjih minutah je bila Hrvaška veliko bolj odločna, da zabije še drugič. V 18. minuti je bimel lepo priložnost Mislav Oršić, šest minut pozneje pa Modrić. Slednji je imel v kazenskem prostoru veliko prostora, a je bil njegov strel premalo močan, da bi ogrozil vratarja Bona.

Goli in čustva na tekmi za tretje mesto (foto: Reuters):

Pomanjkanje spoštovanja Fife proti Maroku in Hrvaški

S sojenjem v polfinalu niso bili zadovoljni niti pri Maroku. Foto: Reuters Fifa je z izborom sodnika dvignila veliko prahu. To je občutljiva tema, tako Hrvaška kot Maroko sta imela po porazih v polfinalu velike pritožbe na sojenje in sta se počutila ogoljufane, tokrat pa je pravico delil dokaj anonimni in manj izkušeni katarski delivec pravice Abdulrahman al Jassim. To je bila z naskokom največja tekma, ki jo je sodil v karieri. Na tem prvenstvu je sodil le na tekmi med ZDA in Walesom, na njej pa ni pustil najboljšega vtisa. "Nikogar nočem podcenjevati, a Fifa je s tem nase prevzela ogromno tveganje," pred tekmo ni bil kaj preveč zadovoljen Zlatko Dalić.

"Tisti, ki so izbrali sodnika, so s tem pokazali pomanjkanje spoštovanja Maroka in Hrvaške. Pokazali so, da sta jim bolj pomembna politika in populizem, pa tudi dodatna zahvala gostiteljem SP. Upam, da bo imel al Jassim najboljši dan v sodniški karieri in se ne bomo pogovarjali o sojenju, ampak le nogometu. Bog nam pomagaj," je v hrvaških medijih odmeval pomislek hrvaškega sodniškega eksperta Bruna Marića.