Vrag vzel šalo pri Atleticu, Oblak miri razočarane navijače #video

Vratarja:

Vid Belec (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Doxa : Apoel Nikozija 0:3 (sobota) Branil je vso tekmo in ohranil mrežo nedotaknjeno. Tretjeuvrščeni Apoel za vodilnim Anorthosisom, ki je odigral tekmo manj, zaostaja pet točk. To je bila prestavljena tekma ciprskega prvenstva zaradi napada na avto 33-letnega nogometnega sodnika Andreasa Constantinouja. Neznani storilci na Cipru so prejšnji teden na avto nastavili bombo. Na srečo je eksplodirala takrat, ko je bil avto prazen in parkiran pred hišo. Apoel je med tednom izgubil prvo tekmo osmine finala pokala pri Apollonu (0:1), Mariborčan pa je sedel na klopi.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Atletico Madrid : Leganes 0:0 (nedelja) Branil je vso tekmo, ubranil štiri strele in reševal Atletico zlasti v začetku dvoboja, ko so bili gostje zelo nevarni. Bil je izbran za najboljšega igralca tekme, navijači pa niso skrivali nezadovoljstva zaradi novega neuspeha rdeče-belih. Po treh zaporednih neuspehih, porazih z Realom (v finalu superpokala), Eibarjem (v prvenstvu) in tretjeligašu Cultural Leonesi (v pokalu) je v nedeljo na domačih tleh zgolj remiziral z enim najslabših španskih prvoligašev, Leganesu. Trener Diego Simeone se sooča s številnimi neprijetnostmi, zaradi poškodb ne more računati na številne prvokategornike, v prihodnjem krogu pa ga čaka gostovanje pri madridskem Realu. ''Razočarani smo. Nismo osvojili treh točk, ki smo jih nameravali. Stvari se ne odvijajo po naših načrtih, a moramo ostati ponižni, še naprej trdo delati in upati, da bomo kmalu začeti dosegati želene rezultate. Smo sredi zahtevnega obdobja. Ne bom rekel, da čutimo prevelik pritisk, a se zavedamo, kako moramo na igrišču pokazati bistveno več. Radi bi igrali bolje, da bi bili navijači srečnejši,'' je po novem neuspehu, remiju z 0:0 proti predzadnjeuvrščenem Leganesu, povedal Jan Oblak.

Branilci:

Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Empoli : Chievo 1:1 (petek) Zaradi poškodbe mišice ni kandidiral za tekmo. Empoli se je po nizu slabših rezultatov v serie B, v zadnjih 15 prvenstvenih srečanjih je zmagal le enkrat, približal dnu. Trenutno zaseda 15. mesto.

Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Ferencvaroš : Paksi 4:0 (sobota) Odigral je vso tekmo. Ferencvaroš, jesenski madžarski prvak, je imenitno vstopil v leto 2020. Pred drugouvrščenim Fehervarjem ima s tekmo že šest točk prednosti.

Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. marca. Ufa je prezimila na sedmem mestu.

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 9. februarja. Piast je prezimil na šestem mestu.

Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 23. februarja. Soči prvič nastopa v elitnem ruskem prvenstvu. Prezimil je na zadnjem mestu. Na zadnjih osmih tekmah je zaman čakal na zmago.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. februarja. Dinamo je zanesljivo postal jesenski prvak na Hrvaškem. Pred drugouvrščenim Hajdukom ima kar 12 točk prednosti.

Aljaž Struna (Houston Dynamo) Liga MLS (ZDA/Kanada) Prvenstvo se bo začelo 29. februarja. Houston je prejšnjo sezono končal na desetem mestu zahodne konference v ligi MLS in ostal brez končnice.

Vezisti:

Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. marca. CSKA je prezimil na četrtem mestu. Za jesenskim prvakom Zenitom zaostaja 11 točk.

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Prvenstvo se nadaljuje 29. januarja. Nürnberg je prezimil na 16. mestu.

Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga St. Gallen – Lugano, 16.00 (nedelja) Lugano je prezimil na sedmem mestu. Črnigoj pa se dogovarja o menjavi klubskega okolja in selitvi v Italijo, kjer se zanj zanimata Livorno in Chievo.

Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Torino : Atalanta 0:7 (sobota) Iličić je dvoboj v Torinu začel od prve minute in v 17. minuti povedel goste v vodstvo. Zadetek je po podaji Joseja Luisa Palomina dosegel z neposredne bližine (ogled videa spodaj) in navdušil številne navijače Atalante, ki so se odpravili v Torino (ogled videa spodaj). Atalanta po prvem polčasu vodi s 3:0, tudi po zaslugi Kranjčana, po zaslugi katerega je sodnik ob koncu prvega dela pokazal na belo točko. Slovenski reprezentant se je v 53. in 54. minuti ponovno vpisal med strelce, tako da se lahko pohvalil kar s hat-trickom. Najprej je presenetil vse, najbolj pa vratarja Torina, z ekspresnim izvajanjem prostega strela, po katerem je skoraj s polovice igrišča z natančnim lobom povišal vodstvo na 4:0 (ogled videa spodaj), nato je zadel v polno še minuto pozneje (ogled videa spodaj)! Odigral je 71 minut. V tej sezoni je dosegel že 13 zadetkov, tako da je četrti najboljši strelec tekmovanja. Že petič v karieri bo sezono v serie A kronal z dvomestnim številom zadetkov, izenačil pa je tudi dozdajšnji rekord, ko je v sezoni 2015/16 za Fiorentino dal 13 golov. Zadel je že na deseti zaporedni prvenstveni tekmi.

Rene Krhin (Nantes) Francija, 1. liga Nantes – Bordeaux, 17.00 (nedelja) Kanarčki so na lestvici na visokem četrtem mestu, Štajerec pa je v tej sezoni v francoskem prvenstvu odigral le tri tekme in na igrišču skupno prebil le 144 minut.

Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Parma – Udinese, 15.00 (nedelja) Parma je na visokem sedmem mestu. Proti Videmčanom naj bi Belokranjec začel dvoboj v prvi postavi.

Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Hellas Verona – Lecce, 15.00 (nedelja) Na zadnji tekmi je vstopil v igro s klopi za rezervne igralce, tokrat pa italijanski mediji napovedujejo, da bo začel od prve minute.

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 15. februarja. Hartberg je v jesenskem delu osvojil šesto mesto, nogometaš iz Rogatca pa je prispeval pet zadetkov.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 22. februarja. Dinamo Kijev je jesenski del končal na drugem mestu, za vodilnim Šahtarjem, ki tudi brani naslov, pa zaostaja 14 točk. Vojničan je prispeval šest zadetkov.

Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Sivasspor – Rizespor, 17.00 (ponedeljek) Vrača se po odsluženi kazni. Rizespor je v turškem prvenstvu na lestvici na 11. mestu.

Miha Zajc (Fenerbahče) Turčija, 1. liga Fenerbahče : Istanbul Basaksehir 2:0 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi. Primorec je zaradi poškodbe gležnja izpustil veliko srečanj ob koncu leta 2019, zdaj pa so zdravstvene težave že preteklost. To je dokazal že med tednom, ko je pomagal Fenerbahčeju do pokalne zmage nad Kayserisporjem in odigral zadnjih 14 minut. Zanj se zanima tudi italijanski prvoligaš Brescia. Fenerbahče je po zmagi v derbiju v turškem prvenstvu skočil na drugo mesto.

Napadalci:

Robert Berić (Chicago Fire) Liga MLS (ZDA/Kanada) Prvenstvo se bo začelo 1. marca. Krčan je bil v zadnjem obdobju v nemilosti trenerja, namigovanja francoskih medijev, da bi se lahko v zimskem prestopnem roku preselil v ZDA in oblekel dres člana lige MLS, moštva Chicago Fire, pa so se izkazale za resnična. Berić je tako zapustil Evropo in se odpravil v Severno Ameriko. V uvodnem krogu ga 1. marca čaka gostovanje v Seattlu.

Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Doxa : Apoel Nikozija 0:3 (sobota) Bezjak je zapustil Apoel. V tej sezoni je v ciprskem prvenstvu nastopil le na štirih tekmah in ostal brez zadetkov. Apoel je med tednom v prvi tekmi osmine finala pokala izgubil pri Apollonu, Korošec, ki išče novega delodajalca, pa ni kandidiral za srečanje.

Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Vitesse : Emmen 1:1 (nedelja) Odigral je vso tekmo in prvič v letu 2020 končal tekmo brez doseženega gola. Najprej je kletos zadel dvakrat na uvodnem spomladanskem krogu, nato pa se vpisal med strelce še na pokalnem srečanju proti Heraclesu v Almelu (2:0), s katerim si je priigral veliko nagrado – četrtfinalno pokalno poslastico proti Ajaxu. Primorec je v tej sezoni v eredivisie dosegel že devet zadetkov in si na lestvici najboljših strelcev deli sedmo mesto. Navijače skrbi, da bi lahko do konca januarja zapustil klub, saj mu pogodba z Vitessejem poteče ob koncu sezone, tako da bi lahko klub na Matavžu zaslužil odškodnino le še v primeru zimske prodaje.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Sporting Lizbona – Maritimo, 22.00 (ponedeljek) Novopečeni napadalec Sportinga, četrtouvrščenega kluba v portugalskem prvenstvu, bi lahko v zeleno-belem dresu debitiral v ponedeljek. Šporar je v letu 2019 v 46 nastopih za Slovan in reprezentanco dosegel kar 36 zadetkov. Vodstvo portugalskega velikana ima velika pričakovanja. Za Ljubljančana je odštelo sedem milijonov evrov, njegova odkupna klavzula pa znaša kar 60 milijonov evrov.