Dobra novica iz Turčije. Diagnoza poškodbe Mihe Zajca je bila lažna.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne štiri do šest mesecev, ampak šest do osem tednov

Miha Zajc je poškodovan, a ne tako hudo, kot so turški mediji sprva poročali.

Miha Zajc je poškodovan, a ne tako hudo, kot so turški mediji sprva poročali. Foto: Reuters

Informacije o hudi poškodbi Mihe Zajca niso bile resnične, so sporočili iz njegovega kluba Fenerbahčeja. Slovenski nogometni reprezentant je res poškodovan, a bo njegovo okrevanje trajalo veliko manj od štirih do šestih mesecev, kolikor so predvidevali sprva.

"Moramo se oglasiti glede našega nogometaša Mihe Zajca in zanikati pisanje številnih medijev, ki ni resnično. Njegova poškodba namreč ni tako huda. Vrnil se bo po šestih do osmih tednih," so dobro novico za slovenskega nogometnega reprezentanta na začasnem delu v Istanbulu sporočili iz Fenerbahčeja.

Miha Zajc si je na sobotnem treningu pred današnjo prvenstveno tekmo proti Sivassporju poškodoval gleženj, prvotne informacije o njej pa so bile zelo slabe. Počivati naj bi namreč moral v najslabšem primeru kar pol leta, kar bi najverjetneje pomenilo, da v tej sezoni sploh ne bi več zaigral.

Po "novi", pravi diagnozi pa ga čakata največ dva meseca okrevanja, kar je za 25-letnega primorskega vezista precej manjši, a vseeno hud udarec, saj to pomeni, da ga na prihajajoči januarski nogometni tržnici ne bo.

S tem, koliko igra v Turčiji, nekdanji član Olimpije ne more biti zadovoljen, zato ne čudi, da se spogleduje z odhodom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prestop v Fenerbahče zgrešen korak. Vsaj za zdaj.

Zajc je v tej sezoni za Fenerbahče zbral le pet nastopov v vseh tekmovanjih in v prvenstvu v treh tekmah odigral mizernih 82 minut. Je pa ravno pred dvema tednoma v pokalu prišel do prvega gola sezone in morda bi v prihodnosti dobil kaj več priložnosti za igro. Na zadnji tekmi Fenerbahčeja pred tednom dni je sicer obsedel na klopi.

Zajc je v Fenerbahče prišel januarja letos iz italijanskega Empolija za 3,5 milijona evrov in od takrat zanj odigral 15 tekem, dal pa tri gole. Njegov klubski status se je močno poslabšal v prvi polovici te sezone, tako da se bo iz Istanbula skorajda zagotovo preselil precej pred iztekom pogodbe (junij 2023). Če se ne bi poškodoval, bi se to verjetno zgodilo že letos pozimi. Po novem pa je jasno, da bo moral na odhod na bolje počakati še nekoliko več. Vsaj do poletja.

Fenerbahčeju, 19-kratnemu turškemu prvaku, sicer tudi v tej sezoni ne gre najbolje in je na petem mestu prvenstvene lestvice.