Presenečenje iz Belgije. Slovenec na klopi tamkajšnjega prvoligaša.

Po Luki Elsnerju, ki sedi na klopi francoskega prvoligaša Amiensa, in Simonu Rožmanu, ki je pred tedni postal trener hrvaškega prvoligaša Rijeko, smo Slovenci trenerja dobili tudi v prvi belgijski ligi. Miloš Kostić je postal trener St. Truidna.

Nekoliko presenetljivo je danes iz Belgije prišla novica o tem, da je Slovenec Miloš Kostić postal trener tamkajšnjega prvoligaša St. Truidna, ki so jo pri tem klubu že tudi uradno potrdili.

Nekdanji selektor slovenskih reprezentanc do 19 in 17 let v Sloveniji na klubski sceni v vlogi trenerja ni pustil vidnejšega pečata, krajši čas je vodil le novomeško Krko, a ne v prvi, ampak v drugi ligi.

V samostojni trenerski vlogi se je preizkusil še pri bosanskem Željezničarju iz Sarajeva ter grških nižjeligaših Acharnaikosu, Iraklisu in Trikali, pri kateri je bil zaposlen nazadnje, od februarja do aprila lani. Vmes je bil kratek čas tudi trener albanskega prvoligaša Luftetarija.

Trenerski pečat je pustil tudi v Srbiji, kjer je bil nekaj časa pomočnik Slaviše Stojanovića pri Crveni zvezdi, s katero sta se veselila naslova prvaka, v podobni vlogi pa je nekdanjemu selektorju Slovenije pomagal tudi pri Liersu iz Belgije, kamor se zdaj vrača v nekoliko drugačni vlogi.

Foto: stvv.com

V vlogi glavnega trenerja le kratek čas?

Tudi v Belgiji pa 48-letni Slovenec najverjetneje kot samostojni trener ne bo delal dolgo. Po nekaterih informacijah bo glavni trener St. Truidna le do trenutka, ko bo Avstralec Kevin Muscat, ki je v klub prišel istočasno, dobil trenersko Pro-licenco Uefe in tudi uradno postal trener St. Truidna, Kostić pa naj bi bil od takrat naprej njegov pomočnik.

St. Truiden je trenutno na 11. mestu belgijske prvoligaške prvenstvene razpredelnice, v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah pa je osvojil le eno točko. V belgijski prvi ligi sicer nastopa 16 moštev.

Priložnost za debi na klopi St. Truidna bo imel Kostić 18. januarja, ko se bo belgijsko prvenstvo nadaljevalo po krajšem zimskem premoru. Na domačem štadionu bo gostil Kortrijk, ki je trenutno na 12. mestu, s točko manj torej mesto za St. Truidnom.