Oven

Kljub temu, da ste močni, trmasti in neprilagodljivi, se boste s svojim premišljenim pristopom danes povsod dobro znašli. Del zasluženega denarja naložite za slabše čase, del dobička pa podarite v humanitarne namene. Izdelajte načrt, kako boste izboljšali počutje in zdravje. Zgolj premišljevanje o tem, kaj bi lahko storili, ne bo dovolj.

Bik

Željni boste sprememb, saj imate že nekaj časa občutek, da zadeve predolgo stojijo na mestu. Na področju financ vas bodo skrbele dolgoročne zadeve, ki ste jih potiskali nekoliko na stran. V sredini dneva vam bo ponagajala utrujenost, a si boste že zvečer vzeli dovolj časa, da si boste nabrali novih moči.

Dvojčka

Zaslužili ste več, kot ste pričakovali, toda ne imejte slabe vesti in ne iščite izgovorov, saj ste pošteno delali. Danes se pogumno in odločno postavite zase, naredite korak naprej. Le zakaj bi še naprej oklevali? Popoldan se bodo lahko pojavili občasni glavoboli, povečana bo živčnost ali pa boste imeli težave s pritiskom.

Rak

Nocoj se vam obeta prijetna zabava, na kateri boste hitro postali najbolj zanimiva oseba. Izogibajte se ljudem, ki bodo do vas vzvišeni in se bodo grobo obnašali. Veliko se boste ukvarjali z vašim finančnim stanjem. Težavo imate predvsem zaradi skupnih financ. Danes še posebno pazite na pljuča in želodec.

Lev

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako. Vaše zdravje bo stabilno, le občasno boste imeli težave z glavoboli.

Devica

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.

Tehtnica

Uživali boste v prijetni družbi ljudi, ki vas bodo pripravljeni poslušati. Kljub temu, da vas bo presenetil malce neugoden dogodek, boste ostali optimistični in veseli. V sklopu financ težav ne bo. Nekoliko težav vam bo povzročala le prebava, posebno želodec. Poskrbite za prehrano, predvsem pa za mirne živce.

Škorpijon

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na poslovnem področju stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.

Strelec

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite z meditacijo ali prijetnimi dejavnostmi.

Kozorog

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljene na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Vodnar

Vaša sposobnost analiziranja in vpogleda v malenkosti in podrobnosti vam bo danes zelo prav prišla. Podrobno boste morali preučiti pomemben dokument ali sklep, ki bo odločilnega pomena. Nastopilo bo vaših pet minut, izkažite se v najboljši luči in izkoristite svoje prirojene sposobnosti in adute.

Ribi

Danes boste precej analitično razpoloženi in vsakič boste našli pravi razlog za dogodek, ki se bo pojavil na področju prijateljstva ali ljubezni. V resnici se boste želeli samo zavarovati. Morali bi biti boljši poslušalec kot pojasnjevalec vsega. Dober poslušalec je vedno dobrodošel.