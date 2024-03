Vsestranska toplotna črpalka, ki se bo izkazala tudi s hlajenjem

Toplotna črpalka M Heat Sun je prva izbira, ko gre za kombinacijo varčevanja z energijo in varovanje okolja. Energije, ki jo uporablja toplotna črpalka, je v naravi na voljo neomejeno in je brezplačna. Dragocen ogrevalni sistem tako za delovanje črpalke porabi zelo malo elektrike, ki jo pretvori v uporabno. S svojimi prednostmi, kot so na primer nizka energijska raven ERP, nizka poraba energije A+++, ki se z invertersko črpalko R 32 doseže z lahkoto, sodi med boljše na trgu toplotnih črpalk. Toplotna črpalka vam omogoča cenejše in bolj ekološko ogrevanje ter neodvisnost od fosilnih goriv, kar aktivno pripomore k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in tako varuje okolje. A tu se zgodba ne konča – toplotna črpalka M Heat Sun se bo izkazala tudi s funkcijo hlajenja.

V zadnjih letih so razmere na energetskem področju zaradi visokih in naraščajočih stroškov vse slabše, kar predvsem individualne uporabnike ter gospodinjstva tako rekoč sili v iskanje drugačnih načinov uporabe in porabe energije. Ti se med drugim odločajo tudi za toplotne črpalke, ki so v zadnjih nekaj letih vse bolj iskane med uporabniki, naj gre za funkcijo ogrevanja ali hlajenja.

Kaj je toplotna črpalka?

Gre za ogrevalni sistem, ki iz hladnejšega območja (običajno od zunaj) v vaš dom prenaša toplejši zrak. Za zviševanje temperature uporablja električno energijo. Vendar je toplotna energija, ki jo dobavlja, veliko večja od električne energije, ki je potrebna za napajanje sistema.

Najpogostejša vrsta toplotne črpalke je toplotna črpalka zrak-voda, ki prenaša toploto med vašo hišo in zunanjim zrakom.

Kako deluje toplotna črpalka?

Toplotna črpalka uporablja tehnologijo, ki je podobna tisti v hladilniku ali klimatski napravi. Odvzema toploto iz vira, kot je recimo okoliški zrak. Nato toploto poveča in jo prenese tja, kjer je potrebna. Ker se večina toplote prenese in ne ustvari, so toplotne črpalke veliko učinkovitejše od običajnih ogrevalnih tehnologij, kot so kotli ali električni grelniki, in so lahko cenejše za delovanje. Koeficient učinkovitosti (Cop) za tipično gospodinjsko toplotno črpalko je okoli štiri, kar pomeni, da je izhodna energija štirikrat večja od električne energije, porabljene za delovanje.

Toplotne črpalke je mogoče tudi priključiti na rezervoar za proizvodnjo tople sanitarne vode. Prav tako lahko nekatere poleg zadovoljevanja potreb po ogrevanju prostorov pozimi zagotovijo tudi hlajenje prostorov poleti. Prav taka je tudi toplotna črpalka M Heat Sun, ki je bila razvita s strokovnjaki, prisotnimi na trgu toplotnih črpalk že od leta 1999. Pri razvoju so se med drugim v veliki meri osredotočali tudi na dolgo življenjsko dobo izdelkov, kar je danes ena od lastnosti, ki jo kupci najpogosteje iščejo, prav tako je uporabnikom pomembna garancijska doba izdelkov.

Toplotna črpalka M Heat Sun je praktična za uporabo in deluje tako pri ogrevanju kot hlajenju prostorov, torej tako rekoč v vseh letnih časih. To je še posebej pomembno v današnjih vremenskih pogojih, ob nihanju temperatur in ekstremnih razmerah tako poleti kot pozimi, ter ko fasade ne opravljajo več vse zaščite na objektih oziroma prostorih.

Tudi za hlajenje: katere so ključne prednosti hlajenja s toplotno črpalko?

Toplotna črpalka je sestavljena iz kompresorja, ki premika hladilno sredstvo skozi hladilni cikel, in izmenjevalnika toplote, ki odvzema toploto iz vira. Toplota se nato prenese na hladilno telo skozi drug izmenjevalnik toplote.

V sezoni hlajenja toplotne črpalke prenašajo toploto iz vaše hiše na prosto. Ker prenašajo toploto in ne proizvajajo toplote, lahko toplotne črpalke učinkovito zagotovijo prijetne temperature za vaš dom.

Idealna efektivna delovna temperatura toplotne črpalke za hlajenje je 20 stopinj Celzija nižja od zunanje temperature.

Med hladilnim ciklom toplotna črpalka tudi razvlaži notranji zrak. Vlaga iz zraka, ki prehaja čez notranjo tuljavo, kondenzira na površini tuljave in se zbira v posodi na njenem dnu. Odvod kondenzata povezuje to posodo s hišnim odtokom.

Prednosti hlajenja s toplotno črpalko je veliko. V prvi vrsti gre za podnebju prijazno alternativo klimatskim napravam z uporabo obnovljive energije.

Pri pasivnem hlajenju so obratovalni stroški zelo nizki, saj delujeta samo regulacija in obtočna črpalka toplotne črpalke.

Z aktivnim hlajenjem v vročih poletnih dneh hitro ohladimo bivalne prostore. Pri hlajenju s toplotno črpalko ni nadležnega prepiha. Hkrati nežno in neprekinjeno hladi dom. Omeniti velja tudi nizke obratovalne stroške, saj potrebuje toplotna črpalka za hlajenje prostorov poleti le malo električne energije.

Zakaj v obstoječi ponudbi toplotnih črpalk izbrati prav črpalke M Heat Sun?

Preprosto zato, ker so uporabne vsestransko. Primerne so za talno in radiatorsko gretje, grejejo do –30 stopinj Celzija zunanje temperature, prav tako tudi hladijo. Cenovno so ugodne, kar je v energetskem pogledu in stanju zadnjih let, ko cene drugih oblik ogrevanja in hlajenja letijo v nebo, nadvse pomembno tako za individualne uporabnike in gospodinjstva kot tudi za večje odjemalce.

Prednosti črpalk M Heat Sun so tudi dolga življenjska doba izdelkov, prihranek energije in s tem nižji stroški (tudi od 60 do 75 odstotkov), zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida, prijaznost do okolja, delovanje brez uporabe nevarnih goriv, majhna namestitvena površina, delovanje brez hrupa, minimalno vzdrževanje, povrnitev investicije v le nekaj letih in podobno. Toplotne črpalke uporabljajo proces, znan kot prenos toplote. Pozimi ali v hladnih podnebnih obdobjih delujejo kot vzvratni ventilator in prenašajo toploto, namesto da bi jo proizvajale.

Črpalke M Heat Sun imajo vključeno tudi invertersko tehnologijo DC

Petpalčni barvni zaslon na dotik omogoča preprosto upravljanje temperature in nastavitev sistemskih načinov. Hitro se preveri kode napak in zagotovi, da lahko kadarkoli spremenite ali programirate sobno temperaturo.

Nadgradnja je oddaljena le en klik. Na posodobitev programske opreme opozarja sistem, posodobitev pa traja le nekaj minut.

Pametno odtaljevanje se vnese samodejno, izboljšata pa se zanesljivost in ekonomičnost celotne enote.

Toplotna črpalka deluje moderirano in skrbi za neprestano prilagajanje vašim ogrevalnim potrebam tako za bivalne prostore kot sanitarno vodo. Tiho delovanje toplotne črpalke pa vaše udobje le še poveča.

Možnost ogrevanja bazenske vode.

V hladnem podnebju se zmogljivost ogrevanja naše toplotne črpalke poveča za 30 odstotkov v primerjavi s tradicionalnimi toplotnimi črpalkami.

Odlično delovanje v hladnejših razmerah.

Pametno odtaljevanje.

Hitra dobava in montaža.

Kakovostne komponente z dolgo življenjsko dobo, garancija z možnostjo podaljšanja, vzdrževanje in celovita pomoč strankam.

Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Upravljanje na daljavo z aplikacijo.

Nekaj pogostih vprašanj in odgovorov

Kaj so nizkotemperaturne toplotne črpalke EVI?

Nizkotemperaturne toplotne črpalke EVI z zračnim virom absorbirajo nizkocenovno toplotno energijo iz zraka za zagotavljanje sanitarne/komercialne tople vode in ogrevanje prostorov. Poleti lahko delujejo tudi kot hladilne naprave.

Kako toplotna črpalka deluje v hladnem vremenu?

Toplotne črpalke delujejo tako, da od zunaj v vaše gospodinjstvo ali pisarno prenesejo toploto. Pozimi ali v hladnih podnebnih obdobjih delujejo kot vzvratni ventilatorji – prenašajo toploto, namesto da bi jo proizvajali.

Kako hladno je premrzlo za toplotno črpalko?

Vse toplotne črpalke imajo svoje meje, medtem ko lahko nekatere premaknejo meje nizkih temperatur. V nasprotju s splošnim prepričanjem toplotne črpalke odlično delujejo tudi v zelo mrzlih razmerah. Delujejo lahko pri nizkih temperaturah z dvojno učinkovitostjo standardnega ali plinskega ogrevanja, kot so električne peči ali grelniki na ploščah. Toplotne črpalke ne črpajo neposredno zraka, ampak za ogrevanje vašega doma uporabljajo toploto iz okoliškega zraka. Vendar majhna razlika v toplotni energiji povzroči pomembno razliko v njeni učinkovitosti. Za boj proti tej pomanjkljivosti morajo toplotne črpalke delati več, da vzdržujejo podobno notranjo temperaturo. Zato začnejo toplotne črpalke izgubljati svojo učinkovitost pri približno 40 stopinjah Celzija in veliko bolj zmanjšajo učinkovitost pri približno 25 stopinjah Celzija.

Kaj je toplotna črpalka s tehnologijo EVI?

EVI je kratica za Enhanced Vapor Injection. Toplotna črpalka uporablja tehnologijo EVI, ki lahko deluje pri izjemno nizkih temperaturah okoli –30 stopinj Celzija. Energijo črpa iz okoliškega zraka in jo uporablja za ogrevanje vaše hiše.

Inteligentno odmrzovanje M HEAT SUN

Je neodvisno razvit inteligentni način nadzora odmrzovanja. Ko so izpolnjeni pogoji za odtaljevanje, sistem samodejno preklopi v ta način, da se prepreči zmešnjava enote pri odtaljevanju in porabi energije, kar izboljša zanesljivost ter ekonomičnost celotne enote.