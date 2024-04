Ali veste, katere testenine se podajo h kateri omaki?

Foto: Spar

Foto: Spar Klasike s špageti

Ste ljubitelj špagetov? Potem zagotovo veste, da se ti najbolje obnesejo v kombinaciji z omakami, ki lepo zdrsnejo po njihovi celotni površini in jih popolnoma prekrijejo. Za to so najboljše omake, osnovane na olju, maslu ali smetani. Dobro pa se premešajo tudi s paradižnikovo omako ali omako all'amatriciana, kot je na primer omaka za testenine all'amatriciana chefa Uroša Fakuča, SPAR Premium. Klasična jed s to vrsto testenin so špageti a la carbonara, pri čemer se odlično obnesejo špageti S-Budget.

Foto: Spar "Polnjene" školjke

Testenine v obliki školjk tvorijo nekakšen žepek, zato se najbolje kombinirajo z omakami, ki s svojimi sestavinami lepo zapolnijo notranjost testenin. To so lahko mesne ali zelenjavne omake s koščki zelenjave, ki se bodo ujeli v "žepke" školjk. Takšne so na primer testenine gnocchi Spar, iz katerih lahko pripravite pipe rigate s papriko, bučkami in panceto.

Foto: Spar Vabljivi svedri

Svedri se odlično razumejo z zeliščnimi omakami brez večjih delcev, kot je na primer bio pesto z baziliko alla genovese, Spar Natur*pur. Zaradi njihove zavite oblike jih omaka lepo zaobjame. Iz tovrstnih testenin, kot so na primer svedri fusilli Despar, lahko pripravite tudi nekoliko neobičajno jed – testenine z jabolki.

Foto: Spar Votli peresniki

Testenine v obliki mini cevčic, kot so na primer peresniki Despar, so votle z namenom. Vanje se namreč lažje ujamejo različne zelenjavne omake, bolonjska omaka in ragu. Cevčice se odlično obnesejo tudi v gratiniranih jedeh. Pripravite lahko preprosto, a odlično pomladno jed – testenine v špargljevi omaki.

Foto: Spar Široki rezanci za goste omake

K nekoliko širšim testeninam, kamor spadajo tudi široki rezanci, na primer jajčne testenine tagliatelle Spar, se najbolje podajo goste in močne omake, kot so smetanove, sirne in ragu omake, pa tudi omake s tartufi. Privoščite si testenine s tartufato in slanino.

Foto: Spar Mini testenine za bogate jedi

Mini zvezdice, mini makarončki, mini metuljčki in testenine v obliki črk, kot so durum testenine lov na besedni zaklad Sparbeceda, Spar, se najbolje podajo različnim enolončnicam in juham, saj jih lepo zgostijo. Takšna jed je na primer pašta fižol. Odlično se obnesejo tudi kot pečene testenine, na primer pečene testenine s sirom. Mini testenin zanimivih oblik se bodo razveselili predvsem otroci, ki bodo zaradi igrivih dodatkov morda pojedli kakšno žlico hrane več.

Foto: Spar Testeninske krpice – sinonim za lazanjo

Vsaka gospodinja ima svoj recept in svojo skrivnost za najboljšo lazanjo. Vse pa bi se verjetno strinjale, da ni dobre lazanje brez testeninskih lističev oziroma krpic, kot so testenine za lazanjo Despar. Možnosti priprave je nešteto, saj poznamo klasično mesno lazanjo, kot je na primer lazanja z mesno omako in sirom, pa zelenjavno različico te okusne italijanske jedi, gobovo lazanjo in nenazadnje lazanjo za vegane.

Foto: Spar

V Sparu izbirajte v široki ponudbi testenin

Zakaj tako zelo obožujemo testenine? Zaradi njihovega odličnega okusa ter vsestranske in preproste uporabe. Številne različice – od navadnih in polnozrnatih, kot so polnozrnati peresniki Spar, do brezglutenskih testenin, kot so na primer testenine penne Spar free from, ki si jih lahko privoščijo tudi ljudje s preobčutljivostjo na gluten – pa so še dodaten razlog, da so testenine nepogrešljivo živilo v vsaki kuhinji.

V trgovinah SPAR in INTERSPAR vam je vedno na voljo največja izbira testenin in omak vseh vrst. Poiščite jih med Sparovimi znamkami SPAR, Despar, S-Budget, Spar Natur*pur, SPAR Premium in Spar free from. Tudi vse druge sestavine, ki jih potrebujete za najbolj okusne testeninske jedi, boste našli v bogati ponudbi Spara, ki vas redno razveseljuje z ugodnimi cenami.

Sodelujte v nagradnem kvizu za darilne kartice SPAR! Poznate vso širino ponudbe v Sparovih trgovinah? Zdaj imate priložnost, da jo odkrijete. Sodelujte v nagradnem kvizu Za vse, kar človek je ter odgovorite na pet vprašanj. Z nekaj sreče pri žrebu lahko prejmete eno izmed petih SPAR darilnih kartic v vrednosti 40 € za nakupe v Sparu! Več o nagradni igri lahko preberete tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.